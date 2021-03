Di Usia Ke-7, D Elegance Siap Bersaing Jadi Klinik Kecantikan Terbaik di Indonesia

Kamis, 25 Maret 2021 | 09:16 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Pesatnya perkembangan zaman dan antusiasme masyarakat terhadap bidang kecantikan, membuat D Elegance Clinic berevolusi mengusung tema baru pada ulang tahunnya yang ke tujuh.

Dikenal dengan operasi bedah plastiknya yang tak perlu diragukan lagi, D Elegance Clinic kini merambah dua bidang lain yang akan memberikan pelayanan kecantikan lengkap kepada pasien, yaitu aesthetic treatment dan dental care.

Founder D Elegance Clinic, dr Hendri Andreas, SP BP-RE mengucap rasa syukurnya D Elegance Clinic dapat terus maju dan berkembang hingga berusia tujuh tahun ini.

Tentunya kami juga berterima kasih atas kepercayaan serta dukungan dari masyarakat Indonesia. Kami akan terus berusaha memberikan pelayanan kecantikan yang terbaik untuk seluruh pasien,” ujar Hendri dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Kamis (25/3/2021)

Dikatakan terkenal dengan operasi mata, hidung, dan sedot lemaknya, D Elegance Clinic kini menambahkan treatment-treatment lainnya yang akan menjadi favorit pasien di Indonesia, terutama yang berada di Jakarta.

Seperti filler, botox, threadlift, Hollywood laser, celebrity lifting, oxygeneo, facial oxygen, firming skin, photo dynamic therapy, microneedling growth factor therapy hingga vital injector yang dapat menangani berbagai masalah kulit, mulai dari jerawat, kusam, pori-pori besar, sampai dengan anti aging, dan juga slimming.

Disebukan pihaknya juga mendatangkan berbagai alat dan produk terbaik dunia, baik dari Asia hingga Eropa dengan menyuguhkan pelayanan terbaik dengan harga yang bersahabat.

Tak hanya itu, demi memanjakan para pasien, D Elegance Clinic juga melakukan pembaharuan pada ruangan-ruangan di klinik, sehingga pasien akan merasa nyaman dengan suasana yang bersih, homie nan eksklusif.

“Dokter D Elegance Clinic juga telah menjalani berbagai training di dalam dan luar negeri, seperti Korea, Singapura, Rusia, Thailand, India, Turkey, Tiongkok dan Australia,” ujar Hendri.

"Jadi pasien tak perlu khawatir dan pastinya aman untuk melakukan treatment di klinik yang beralamat di Royal Palace Blok C6-7 No. B31 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan," tambahnya.

Mengusung filosofi ‘Change Your World’, D Elegance Clinic siap mendukung pria dan wanita Indonesia dalam mengekspresikan diri untuk menciptakan rasa kepercayaan diri.

“Untuk hasil yang maksimal D Elegance Clinic menyediakan pelayanan terbaik seperti pain control application, one doctor one specialist, pre op examination for anesthesia, medication, nursing care, dan deswelling treatment yang dapat memberikan pengalaman tak terlupakan,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com