Samuel Wattimena Ingatkan Anak Muda: Local is the New Global

Jakarta, Beritasatu.com - Perancang mode yang fokus pada wastra nusantara, Samuel Wattimena, sangat yakin produk lokal Indonesia bisa mendunia atau istilahnya, local is the new global. Samuel menyampaikan, dulu saat ia memulai karier sebagai perancang busana di tahun 1979, tidak begitu lama ia kemudian bisa merasakan panggung dunia.

Saat itu, kata dia, pada tahun 80-an, pria yang akrab disapa Sammy ini menceritakan keberangkatannya ke Tokyo untuk mengikuti World Pop Song Festival. Keberangkatannya itu tidak lain karena karyanya dilirik. Sebelum Sammy, tidak ada yang berani mengangkat tema kebudayaan Indonesia.

"Saya membuat kostum (saat itu) dan kostum yang dipakai oleh mereka itu memenangkan penampilan terbaik di Budokan (arena musik sangat terkenal di Jepang)," kata Sammy saat menyampaikan sambutan dalam pegelaran busana dari hasil karyanya bertajuk "An Exotic Journey to Nusantara" yang diselenggarakan KBRI Seoul secara virtual, Sabtu (27/3/2021).

Dalam acara fashion show virtual itu turut hadir Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi, dan sejumlah tokoh kenamaan dari dunia fashion asal negeri Gingseng itu seperti Kyung ran-Choi serta Sohn Kyung-shik selaku petinggi CJ Group.

Menurut Sammy, sebagai perancang busana yang sudah puluhan tahun menggeluti kain atau wastra nusatara, ia menilai produk atau karya lokal Indonesia tidak kalah dengan negara-negara maju. Buktinya, saat ini dia bersama The Palace merancang perhiasan yang tentunya banyak mengangkat kearifan lokal.

Karya-karya tersebut pun ikut ditampilkan pada pagelaran virtual ini.

"Kita di Indonesia, seniman, kreator-kreator bangsa ini, kan sudah berhubungan dengan dunia global. Kita memiliki kekayaan yang begitu besar. Nah kekayaan ini yang saya sebut lokal. Lokal ini kalau kita kelola dengan baik, lokal ini adalah global," kata Sammy yang pernah mendapat penghargaan dari negara yakni Upakarti lewat jasanya membina wastra nusantara.

"Jadinya, kalau yang tadinya kita sibuk untuk mengekspor produk saja, sekarang kita bisa mengekspor produk dan menarik mata dunia untuk melihat kelokalan kita," sambung Sammy.

Sammy mengakui, dirinya memang tidak mengerti secara teknis seperti cara memproduksi cincin ataupun kalung. Tapi menurutnya, lewat kolaborasi, sekat itu diterabas. Dari segi fashion, Sammy berbicara dan menyampaikan idenya terkait estetika lewat pengetahuannya tentang kebudayaan nusantara.

Kebudayaan nusantara yang begitu beragam dan kaya, tegas Sammy, harus dipegang menjadi karakter sebuah karya anak bangsa. Sebab hal itu menjadi identitas kuat bangsa Indonesia.

"Sehingga istilah saya local is the new global. Kenapa kutipan ini menjadi penting, salah satunya menurut saya untuk memberikan percaya diri kepada seniman di berbagai daerah kepada generasi muda untuk menggunakan apa yang kamu miliki secara lokal. Karena kekayaan lokal, kalau kamu mau, kita kelola dengan benar itu adalah kekuatan kita di dunia global," kata Sammy.

