Momsfluencer Bazaar Obati Kerinduan Bermain ke Taman

Minggu, 28 Maret 2021 | 16:31 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komunitas Momsfluencer mengadakan bazaar online pertamanya, yang digelar pada tanggal 15 hingga 31 Maret 2021. Mengusung konsep Shopping at The Theme Park, kegiatan ini bertujuan menggambarkan nuansa bahagia saat mengunjungi taman hiburan.

Pendiri Momsfluencer, Gita Mechtilde, mengatakan, tema Shopping at The The Park ini bertujuan untuk membawakan perasaan yang menyenangkan ke dalam Momsfluencer Bazaar untuk mengobati rasa rindu para pengunjung terhadap acara-acara yang biasanya diselenggarakan secara offline.

"Acara kami dibagi menjadi 3 komponen utama yaitu giveaway, promo dan talk show. Hal ini tentunya kami tujukan untuk membawa kegembiraan bagi para pengunjung online. Momsfluencer Bazaar Online akan dipenuhi para ibu muda dengan rasa cinta mereka terhadap anak-anaknya yang membuat acara kami menjadi jauh lebih berarti," kata Gita dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Minggu (28/3/2021).

BACA JUGA Dukungan Komunitas Berperan Atasi Masalah Kesehatan Mental

Menurut Gita, Momsfluencer Bazaar selain didukung oleh komunitas Momsfluencer, juga mendapat support dari puluhan brand yang merepresentasikan kebutuhan ibu hamil, bayi dan anak-anak, sehingga mampu menghasilkan banyaknya pengunjung dan keterlibatan yang aktif.

"Oleh karena itu, Momsfluencer Bazaar dapat memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati berbagai promo produk dan hadiah yang diberikan,” imbuhnya.

BACA JUGA Ibu Hamil dan Lansia Perlu Mendapatkan Vaksinasi

Gita menambahkan, pihaknya berharap Momsfluencer Bazaar dapat menjadi wadah kebahagian bagi para keluarga yang berkunjung dan menciptakan memori indah yang tidak terlupakan dalam situasi pandemi Covid-19 sekarang ini.

"Kami selalu terbuka atas saran dan kritik untuk terus berkembang dalam acara-acara berikutnya. Kami berharap, kita dapat bertemu lagi di acara-acara selanjutnya dan semoga kita semua selalu diberkati kesehatan,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com