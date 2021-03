Ketika Batik Indonesia Hadir di Panggung "The Voice of Holland"

Senin, 29 Maret 2021 | 22:05 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Batik Indonesia resmi diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai Intangible Cultural Heritage (ICH) atau Warisan Budaya Takbenda pada sidang UNESCO di Abu Dhabi. Tak heran jika pamor batik pun mendunia. Bahkan, batik kerap mengisi panggung dunia dan dikenakan para pesohor mancanegara.

Beberapa waktu lalu, giliran publik Belanda yang dibuat kagum dengan batik Indonesia. Penyebabnya, penyanyi kondang di Negeri Kincir Angin itu, Waylon, dengan bangga mengenakan sebuah jas batik bermotif emas saat menjadi juri dalam malam final "The Voice of Holland 2021".

Penampilan Waylon pun mendadak jadi bahan perbincangan publik yang menyaksikannya, terutama komunitas masyarakat Indonesia yang tinggal di Belanda.

“Wow bangga banget batik Indonesia dipakai Waylon tadi malam. Heboh bangeeet. Yang lebih heboh lagi ternyata yang membuat (batik itu) adalah seorang mama dari teman kita, Mitos Haarlem,” komentar Vivi Soebono, warga keturunan Indonesia yang tinggal di Belanda, dalam media sosial Facebook yang dikutip Beritasatu.com, Senin (29/3/2021).

Komentar tersebut langsung mendapatkan banyak tanggapan positif dari rekan-rekannya yang turut berkomentar, salah satunya adalah Mitos Haarlem yang bernama asli Wahyu Heri Sasmito. Wahyu merupakan seorang aktivis musik Indonesia yang kini berdomisili di Belanda dan aktif berkiprah di dunia musik bersama penyanyi Indonesia, Hengky Supit.

“Waylon Music thank you for wearing this batik colbert. You do us Indonesians proud! And me too. Proud of my mama!” tutur Wahyu seusai menyaksikan malam final "The Voice of Holland".

Penampilan Waylon dalam malam final "The Voice of Holland" tersebut memang terbilang spesial, terutama dengan jas bermotif batik karya Trio Creation. Dengan motif batik berwarna emas yang dilapisi prada tersebut, Waylon tampil eksklusif dan menawan.

Waylon merupakan penyanyi asal Belanda yang sempat melanjutkan kariernya di Amerika Serikat. Waylon sempat berduet bersama idolanya di Amerika Serikat, Waylon Jennings, dan mendapatkan nama panggung dari sang idolanya tersebut. Setelah sang idola meninggal dunia pada 2002, Waylon kembali ke Belanda untuk melanjutkan karier di tanah kelahirannya.

Waylon lalu dipercaya menjadi juri sekaligus mentor reality show kompetisi penyanyi "The Voice of Holland" session 11 bersama penyanyi populer Belanda lainnya yakni Anouk, Ali B dan Jan Smit. Keempat penyanyi populer Belanda tersebut ditunjuk untuk membentuk dan menentukan bakat terbaik dari peserta "The Voice of Holland" 2021.

BACA JUGA Ikut Meriahkan Hari Sumpah Pemuda Ke-92, Pemuda Rusia Memakai Batik

Sumber: BeritaSatu.com