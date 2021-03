Berawal dari Tong-tong Fair, Karya Sri Utami Hadi Kini Dipakai Selebriti Belanda

Senin, 29 Maret 2021 | 22:18 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Beberapa waktu lalu, publik Belanda dibuat kagum dengan batik Indonesia. Penyebabnya, penyanyi kondang di Negeri Kincir Angin itu, Waylon, dengan bangga mengenakan sebuah jas batik bermotif emas saat menjadi juri dalam malam final "The Voice of Holland 2021".

Yang menarik, jas batik yang dikenakan Waylon dibelinya langsung dari sang perancang, Sri Utami Hadi. Sejak akhir 80-an, Sri Utami sudah malang melintang mempopulerkan batik dan kebaya desain rumahannya lewat Trio Creation di festival tahunan Tong-tong Fair yang rutin digelar di Belanda.

“Alhamdullillah, dari desain-desain batik dan kebaya rumahan tersebut, bertahun-tahun saya bisa menyekolahkan anak saya di sana. Kadang saya mengirimkan beberapa pesanan batik saya ke Belanda untuk biaya keseharian anak-anak saya yang bersekolah di Leuwarden," tuturnya, Senin (29/3/2021).

Setelah pensiun dari profesinya sebagai seorang PNS, almarhum suaminya juga kadang ikut membantu Sri Utami di festival Tong-tong Fair yang digelar di Maliveld, Den Haag.

"Belakangan setelah Bapak nggak ada, anak menantu saya ikut membantu juga," ungkap Sri Utami Hadi menceritakan perjuangannya dengan Trio Creation batik.

Pada 2019 lalu, Sri Utami Hadi masih terlihat aktif di booth Trio Creation miliknya yang berukuran 3x4 meter pada festival Tong-tong Fair dengan didampingi anak dan menantunya. Tong-tong Fair memang merupakan ajang pameran tahunan produk seni dari beberapa negara yang diminati masyarakat Eropa.

Perihal Waylon mengenakan busana kreasinya, Sri Utami mengaku bingung sekaligus senang. Sebab, ia memang tak paham bahwa pembelinya adalah seorang selebriti di Belanda.

“Dulu itu kita nggak tahu kalau yang mampir dan membeli beberapa batik desain ibu kami adalah artis Belanda. Saya juga bingung kok tiba-tiba di depan stand saya ramai banyak orang yang meminta foto bersama orang tersebut. Setelah beliau dan istrinya yang cantik bersama bayinya tersebut pergi, saya baru mengetahui kalau dia artis”, kenang Kusnul Rachmawati, menantu Sri Utami Hadi, yang sempat membantu Waylon memilih batik eksklusif koleksi Trio Creation.

Kebetulan, salah seorang putra Sri Utami adalah musisi yang tinggal dan berkiprah di dunia musik Belanda bernama Mitos Haarlem atau Wahyu Heri Sasmito. Melihat Waylon mengenakan jas buatan ibunya di program televisi kondang di Belanda, Wahyu pun langsung bangga.

“Waylon Music thank you for wearing this batik colbert. You do us Indonesians proud! And me too. Proud of my mama!” tutur Wahyu seusai menyaksikan malam final "The Voice of Holland".

Sumber: BeritaSatu.com