Ini Lima Keunggulan Pewarna Rambut Organik

Sabtu, 3 April 2021 | 19:54 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Mewarnai rambut sering kali menyebabkan rambut menjadi lebih kering, kusam, dan rusak. Namun tidak dengan pewarna rambut organik. Mengapa demikian?

Dalam jurnal penelitiannya yang bertajuk hair care products: waving, straightening, conditioning, and coloring, yang dipublikasikan National Center for Biotechnology Information, peneliti Bolduc C Shapiro J menyatakan, pewarna rambut organik bersifat lebih tahan lama dibandingkan warna kimiawi.

Pasalnya, pewarna rambut organik terdiri dari sebagian besar tumbuhan dan polong-polongan alami, ditambah dengan perawatan rambut dan prosedur yang halus dan profesional dalam formulasi.

Hal itu menjadikan pewarna rambut organik adalah sumber yang lebih andal jika ingin membuat kilau dan warna rambut lebih tahan lama. Misalnya, jika seseorang menggunakan pewarna rambut organik, kemungkinan besar akan bertahan antara 40 hingga 90 hari pada keadaan normal.

Sementara, dr Maria Fernanda Reis Gavazzoni Dias, peneliti dari Department of Dermatology, Fluminense Federal University di Niterói, Brasil, menyebutkan dalam jurnalnya bahwa amonia yang ditemukan dalam pewarna rambut tidak diekstraksi dari tanah atau tubuh, tetapi diproduksi di laboratorium dan tidak memiliki komponen alami.

Jika menggunakan terlalu banyak salah satu bahan kimia untuk pewarna rambut, pH rambut akan berubah secara drastis dan kutikula akan sulit menutup kembali-bahkan dengan kondisioner yang baik.

Ketika kutikula tidak dapat menutup, kilau tidak memantulkan sisik karena kusut dan terbuka. Selain itu, warna rambut akan lebih cepat memudar karena kutikula tidak dapat menutup dan mengunci molekul.

Salah satu pewarna organik yang ada saat ini adalah Hairwonder Color & Care. Bahkan, menjadi satu-satunya pewarna rambut permanen pertama yang bebas amonia dengan cakupan warna yang tahan lama sekaligus secara intensif mewarnai, melindungi, menutrisi dan memperkuat rambut dalam satu kali perawatan. Hairwonder memanfaatkan sinergi alami dari beberapa ekstrak tumbuhan untuk menutrisi dan melindungi rambut.

Sumber: BeritaSatu.com