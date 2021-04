Pelopor Makanan Khas Jepang Usung Eco Friendly Sambut Ramadan

Kamis, 8 April 2021 | 21:54 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Bogor, Beritasatu.com - Menyambut bulan Ramadan 1422 Hijriah, pelopor makanan khas Jepang di Indonesia menghadirkan outlet kelimanya di Kota Bogor.

Gerai terbaru yang mengusung konsep ramah lingkungan atau eco friendly ini, merupakan store pertama di Kota Bogor dengan konsep berdiri sendiri atau stand alone, yang menawarkan berbagai layanan, mulai dari dine in, take away, delivery, hingga drive thru.

"Kami berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk makanan bergaya khas Jepang yang lezat, berkualitas dan halal di lebih banyak kota di Indonesia,” kata General Manager Marketing PT Eka Bogainti (Hokben), Fransisca Lucky, di Bogor, Kamis (8/4/2021).

Francisca Lucky, menjelaskan, HokBen Taman Yasmin berdiri di atas area lebih kurang 1.000 meter persegi (m2) dengan kapasitas kursi untuk dine in sebanyak 102 kursi, tetapi di saat new normal hanya 44 kursi saja.

"Store ini dilengkapi dengan fasilitas drive thru dan musala untuk kenyamanan pelanggan. Store ini juga kedepannya akan beroperasi 24 jam disamping juga melayani birthday party, dan online delivery,” imbuhnya.

Menjelang momentum bulan Ramadan, lanjut Fransisca Lucky, HokBen kembali menghadirkan menu Bento Ramadan. Paket khusus Ramadan dengan delapan pilihan ini, diluncurkan sebagai bentuk komitmen HokBen untuk senantiasa memanjakan lidah pelanggan.

"Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan menu Bento Ramadan bagi seluruh pelanggan di bulan perayaan penuh berkah ini. Kenikmatan paket Bento Ramadan ini dapat diperoleh pelanggan pada waktu berbuka puasa dengan harga mulai dari Rp33.000 sampai dengan Rp70.000 (sudah termasuk pajak),” pungkasnya.

