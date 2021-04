Lewat After Beaute, Andhita Irianto Jawab Keraguan Jadi Kesuksesan

Jumat, 9 April 2021 | 19:47 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Mengawali kariernya sebagai seorang make up artist (MUA), tak bisa menjamin Andhita Irianto bisa sukses merintis bisnis salon dan spa kecantikan. Bahkan untuk bisa sukses berbisnis di industri produk kecantikan, putri petinggi Polri itu harus rela melepas ego-nya dan gigih mewujudkan impiannya sukses berbisnis produk kecantikan.

"Sebelum akhirnya sukses mengeluarkan brand kosmetik aku yakni After Beaute, aku memang coba realisasikan mimpiku dengan membuka salon dan spa kecantikan. Meskipun saat itu, orang tua sempat meremehkan perjuanganku karena menurut mereka profesi 'tukang make up' bukan profesi yang menjanjikan, mungkin. Karena tahun 2014 itu make up artist belum se tren sekarang tukang make up itu masih dipandang sebelah mata," cerita Andhita.

Namun sikap orangtuanya menjadikan Adhita makin termotivasi untuk sukses. Terlebih saat itu, orangtuanya lebih menginginkan Andhita bekerja dibidang formal seperti orang kebanyakan.

"Itu yang membuat aku makin terpacu. Bahkan sejumlah relasi aku itu merupakan relasi ayahku yang memang bekerja sebagai Polisi. Kalau ditanya soal pengorbanan aku pasti nangis, soalnya aku begini tujuan utamaku itu ya anak anak, karena aku ga mau anak-anakku susah. Di sisi lain aku tahu aku ga punya cukup banyak waktu untuk anak-anak aku," tambahnya.

Usai sudah kesedihan Andhita meraih mimpi untuk sukses di bisnis kecantikan. Dia kini mulai merasakan pencapaian prestasinya. Ditambah kedua orangtuanya kini percaya bahwa dirinya bisa sukses berkat perjuangan dan kegigihan.

Namun Andhita akan selalu membangun mimpi mimpinya yang lain.

"Aku masih punya mimpi dan harapan lain setelah sukses di bisnis produk kecantikan ini. Karena bagi aku, kesuksesan yang diraih harus terus ditingkatkan salah satunya tetap mempertahankan kualitas produk kecantikan yang aku keluarkan salah satunya produk lip cream dengan tiga varian shades, yaitu madame, kinda cute, dan velvet waffle," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com