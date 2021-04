7 Masjid Unik yang Cocok untuk Wisata Religi

Rabu, 21 April 2021 | 22:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wisata religi saat ini sangat populer dan selalu menarik jumlah massa yang besar. Terlebih, potensinya sangat besar untuk dikembangkan.

Adapun salah satu destinasi yang dapat dikunjungi oleh para pelancong wisata religi di bulan Ramadan ini adalah bangunan masjid dengan desain arsitektur yang menarik. Apalagi, di Indonesia terdapat banyak bangunan masjid yang unik.

Berikut, tujuh bangunan masjid unik yang bisa dijadikan sebagai inspirasi dalam wishlist wisata religi, ketika berkunjung di masa liburan mendatang.

Masjid Menara Kudus

Terletak di kota Kudus, Masjid Menara Kudus atau yang memiliki nama Masjid Al-Aqsha ini memiliki keunikan karena tampak fisik gedung ini berbeda dengan gaya desain masjid pada umumnya. Masjid ini memiliki arsitektur bergaya Hindu kuno yang sarat dengan sejarah.

Berdiri sejak zaman Majapahit, bangunan ini kemudian berubah menjadi masjid ketika Sunan Kudus datang dan menyebarkan agama Islam di tempat ini. Masjid ini menjadi pilihan tepat untuk liburan dekat rumah yang layak dikunjungi.

Masjid Cheng Ho

Nama Laksamana Cheng Ho telah lama dikenal di dalam sejarah sebagai laksamana muslim yang taat dan murah hati. Salah satu memorial yang berhubungan dengan beliau adalah Masjid Cheng Ho di kota Surabaya.

Keunikan bangunan terletak di arsitektur yang kental dengan gaya Tiongkok, bahkan sekilas bangunan ini sama sekali tidak terlihat seperti masjid pada umumnya. Bagi warga pendatang, masjid ini sering menjadi salah satu spot destinasi wisata yang dikunjungi ketika musim liburan tiba karena keunikan arsitekturnya yang menyerupai kelenteng.

Masjid Kapal Semarang

Berlokasi di Kyai Padak, Ngaliyan, masjid yang memiliki nama asli Masjid Safinatun Najah ini memiliki bentuk menyerupai sebuah kapal. Arsitektur unik dan kaya akan filosofi menjadikan masjid ini juga disebut sebagai Masjid Kapal Bahtera Nabi Nuh.

Tidak hanya itu saja, masjid ini juga dikelilingi oleh kolam air, sehingga bangunan masjid seolah mengambang di atas air. Kolam air juga berfungsi untuk membersihkan kaki jemaah sebelum masuk untuk beribadah.

Masjid Raya Sumatra Barat

Masjid yang baru rampung dibangun pada 4 Januari 2019 ini memiliki kekentalan bentuk arsitektur dan corak kultur tradisional Minang.

Terlihat dari bentuk dan lekukan khas Minang, terutama di bagian atap yang melengkung khas Sumatra Barat tanpa kubah yang menjadikan banyak pelancong yang jauh-jauh datang ke Kota Padang hanya untuk mengabadikan momen di masjid ini.

Masjid Tiban

Terletak di Turen, Malang, masjid ini mengalahkan masjid-masjid lain karena ketinggian bangunannya. Bagaimana tidak Masjid Tiban memiliki sekitar 10 lantai, di mana lantai 1 menjadi tempat istirahat dan ruang musala, lantai 2 berisi loket, ruang istirahat, ruang makan, dan dapur, lantai 3 berisi musala, akuarium, dan kebun binatang mini.

Selain itu, tampak depan bangunan masjid ini didominasi oleh warna biru dan putih dan tampak megah dengan kerucut atap menyerupai mahkota runcing berwarna biru langit. Sebagai informasi dikarenakan masjid ini masih berada di lokasi Pondok Pesantren Salafiyah Bihaaru Bahri'asali Fadlaailir Rahmah, pengelola meminta kepada pengunjung untuk mengenakan pakaian sopan di area ini dan menjaga kebersihan.

Masjid Al-Irsyad Satya Kota Baru Parahyangan

Berlokasi di Padalarang, Jawa Barat, masjid ini terpilih sebagai salah satu 5 bangunan terbaik sedunia dalam Penghargaan "The Best 5 World Building of The Year 2011 untuk kategori Bangunan Religi, versi Archdaily & Green Leadership Award tahun 2011” dari BCI Asia.

Bangunan masjid ini berbentuk kubus dengan lanskap berbentuk garis-garis melingkar mengelilingi masjid sebagai representasi dari tawaf ketika mengelilingi Ka’bah. Pengunjung juga dapat menemukan kaligrafi tiga dimensi yang bertuliskan dua kalimat syahadat.

Masjid Agung Semarang

Dapat ditemukan di Gayamsari, Semarang, Masjid yang dikenal juga sebagai Masjid Agung Jawa Tengah ini memiliki arsitektur unik dan termegah di Indonesia. Salah satu keunikannya adalah kompleks masjid ini memiliki payung seperti Masjid Nabawi di Mekkah.

Masjid dengan gaya arsitektur perpaduan antara Arab, Jawa, dan Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi objek wisata terpadu untuk pendidikan, agama, sekaligus pusat syair Islam.

