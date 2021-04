Ini Cara Mudah Hilangkan Kantong Mata Usai Begadang

Rabu, 28 April 2021 | 09:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menonton drama Korea semalam suntuk merupakan salah satu hiburan menyenangkan yang dapat dilakukan di waktu senggang setelah beraktivitas seharian. Jika alur ceritanya menarik, terkadang seseorang bisa lupa waktu saat asyik menonton K-Drama. Saking penasarannya, seseorang bisa menyelesaikan seluruh episode K-Drama selama satu hari atau bahkan semalaman saja.

Tetapi sesungguhnya terlalu sering begadang bisa membuat permasalahan pada kulit, lho! Permasalahan kulit yang ditimbulkan akibat terlalu sering begadang antara lain adalah wajah terlihat kusam, kemudian munculnya kantung mata yang membuat penampilan terlihat lesu. Lalu, bagaimana cara mengatasi hal ini apabila di pagi hari seseorang perlu melakukan kegiatan yang mengharuskan wajah tampil fresh?

Joylab Beauty mengeluarkan Eye On Diet sebagai solusi bagi orang-orang yang suka begadang. Eye On Diet adalah eye cream yang diformulasikan untuk melembapkan kulit serta mencegah terjadinya kerutan pada area kulit mata. Tentunya dengan adanya kelembapan dan pencegahan terjadinya kerutan, penampakan kantong mata yang membuat wajah terlihat tidak fresh pun bisa dihindari.

Di dalam produk ini; terdapat kandungan Paraffin yang dapat mengembalikan pH kulit dan menghidrasi kulit agar tetap lembap, Cetearyl yang dapat menghaluskan tekstur kulit, dan Tetrapeptide-5 mengurangi penampilan mata yang tampak bengkak. Dengan kandungan-kandungan tersebut, penampilan wajah bisa tetap fresh walaupun habis begadang menyaksikan K-Drama favorit nih!

Joylab Eye On Diet ini diformulasikan dengan tekstur krim yang ringan berwarna putih yang cukup cepat menyerap pada kulit. Cukup sedikit, tetapi dapat memberikan kelembapan pada area mata serta membuat tampilan area mata lebih segar.

“Joylab Beauty berkomitmen untuk menggunakan kandungan yang aman digunakan setiap hari sehingga kandungan Eye On Diet tidak memuat paraben, sulfatte, dan dalam proses pembuatannya tidak melakukan tes pada binatang," ujar Marketing Strategist Joylab, Vania Michaela melalui keterangan pers, Rabu (28/4/2021).

Penggunaan Eye On Diet tidak hanya dapat digunakan malam hari, tetapi juga pada pagi hari sebelum menggunakan make up. Menambahkan Eye On Diet sebelum menggunakan make up dapat memberikan penampilan area mata yang lebih fresh serta jauh dari penampakan kantong mata yang tidak diinginkan. Maka dari itu, tidak perlu takut terlihat tidak segar lagi kendati sehabis begadang menonton K-Drama.

Selain menghadirkan Eye On Diet sebagai eye cream yang bisa merawat area bawah mata, Vania menyatakan bahwa Joylab Beauty juga mengadakan sebuah campaign bernama #EyeGotThis yang bertujuan untuk mengajak agar tidak takut lagi dengan munculnya kantong mata akibat aktivitas yang dilakukan sampai larut malam. Meskipun harus beraktivitas di pagi hari, tidak perlu khawatir karena Eye On Diet akan tetap membuat penampilan fresh dan mencegah munculnya kantong mata.

Saat ini Joylab Beauty Eye On Diet sudah dapat dibeli di berbagai online store resmi milik Joylab Beauty dan juga beberapa offline store yang bekerja sama. Untuk memperoleh produk eye cream yang dapat melembapkan dan menghilangkan kantong mata ini, hanya memerlukan Rp 80.000 saja untuk ukuran 20 gram.

