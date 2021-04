Four Points Surabaya Sajikan Hidangan Khas Nusantara untuk Ramadan

Rabu, 28 April 2021 | 17:35 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Hidangan khas Nusantara di Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Di bulan Ramadan tahun 2021 ini Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah menyajikan pengalaman menarik bagi Anda yang kangen suasana berbuka puasa bersama keluarga dan sahabat di hotel dengan menikmati berbagai hidangan khas Nusantara di Djaman Doeloe Resto and Bar.

Selain itu, Four Points juga mempersiapkan berbagai program menarik mulai dari kegiatan staycation Ramadhan #DiSurabayaAja dan staycation "Work in Comfort" yang tak kalah menariknya dari pernak-pernik dekorasi bertema Ramadan yang menghiasi area hotel, lengkap dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah mengikuti standar WHO.

Program staycation Ramadhan #DiSurabayaAja mulai dari Rp 850.000 ++ / kamar / malam, paket bermalam ini sudah termasuk makan sahur dan buka puasa untuk dua orang di Djaman Doeloe Resto & Bar.

Program staycation Work in Comfort sudah termasuk makan pagi, ditambah gratis fasilitas binatu, late check out, dan 20% off untuk pemesanan makanan dan minuman di Djaman Doeloe Resto and Bar, serta pastinya internet cepat untuk mendukung kelancaran perjalanan bisnis para tamu.

Tak hanya program staycation, berbagai hidangan lezat bisa dinikmati sembari berbuka puasa bersama bersama orang terkasih seperti teman, keluarga, maupun kolega, yang disajikan di Djaman Doeloe Resto & Bar. Hanya dengan Rp 358.000 nett per orang, Anda dapat menikmati berbagai hidangan spesial asli Nusantara. Hidangan spesial ini antara lain Nasi Hijau Khas Jepara, yang disajikan lengkap dengan tumis jamur jagung, sate pentul, ayam kecombrang, empal daging. Selain itu tamu bisa menikmati kambing guling dengan ketupat, nasi kebuli kambing, kerang kreco pedas khas Surabaya, sate ayam Ponorogo, bakso Malang, es cendol Bandung dan lain-lain.

"Chef Lukman Santoso dan tim dari Djaman Doeloe Resto and Bar, mengajak Anda untuk berkeliling Indonesia melalui aneka hidangan khas Nusantara, untuk melengkapi momen berbuka puasa Anda bersama keluarga, pasangan, maupun orang terkasih lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa New Normal ini," kata Complex General Manager Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah dan The Westin Surabaya, Alamsyah Jo.

Four Points menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di paket Iftar Buffet, yaitu dengan mengurangi kapasitas tempat duduk dan jumlah tamu hingga 50%, penyediaan buffet yang dihidangkan langsung oleh chef kami, serta perlengkapan sanitizer yang ada setiap sudut Djaman Doeloe Resto and Bar.

"Kami ingin para tamu dapat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas ataupun merayakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini di Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, meskipun masih dalam kondisi pandemi. Maka dari itu, kami mengundang Anda untuk merayakan indahnya bulan suci Ramadan," tambah Alamsyah Jo.

Sumber: BeritaSatu.com