Gurihnya Gulai Ayam Ala McDonald's

Jakarta, Beritasatu.com – McDonald's Indonesia menghadirkan menu baru selama Ramadan. Uniknya, menu baru ini sangat dekat dengan menu favorit masyarakat Indonesia, yaitu berupa Ayam Gulai McD.

Menu ini menawarkan sensasi rasa perpaduan antara gurihnya saus gulai dan renyahnya ayam goreng ala McDonald's.

Associate Director of Communications McDonald’s Indonesia, Sutji Lantyka mengatakan, Ayam Gulai McD tersedia di seluruh restoran McDonald’s Indonesia mulai dari 20 April 2021. Menu ini merupakan menu LTO (limited time offer) yang dijual dalam waktu terbatas.

“Menu baru ini adalah ayam goreng khas McD dengan pilihan Crispy atau Spicy, disajikan dengan baluran saus gulai yang gurih,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (1/5/2021).

Menurut Sutji, Ayam Gulai McD dijual untuk siapa saja yang ingin menikmatinya di restoran (dine in), dibawa pulang (take away), lewat pesan antar (McDelivery), dan drive-thru yang tersedia selama 24 jam.

Menu baru tersebut dapat dipesan dalam paket PaNas 1, PaNas 2, dan PaNas Spesial Ayam Gulai McD. Semuanya dapat dibeli dengan harga mulai dari Rp 34.091.

Untuk melengkapi sajian tersebut, Sutji mengatakan pihaknya juga menghadirkan rangkaian minuman Boba yang tersedia di seluruh restoran McDonald’s Indonesia mulai dari 27 April 2021. Sama seperti menu ayam gulai, menu boba dijual dalam waktu terbatas.

Rangkaian minuman Boba tersebut dapat dinikmati mulai dari dari Rp 20.909.

“Nikmati kenyalnya dan cita rasa brown sugar topping Boba pada Iced Coffee McDonald’s yang terbuat dari 100% biji kopi Arabika atau dengan susu coklat yang ditambah dengan soft ice cream vanilla,” tutupnya.

