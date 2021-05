Sabtu, 22 Mei 2021 | 21:42 WIB

Oleh : Primus Dorimulu / HA

Istanbul, Beritasatu— Wisatawan mancanegara (wisman) kembali mengalir ke Turki. Pariwisata negeri yang menempati wilayah Eropa dan Asia itu kini bangkit setelah terjungkal sekitar 72% pada tahun 2020. Tahun ini, jumlah wisatawan diharapkan bisa mencapai 30 juta atau 60% dari masa normal. Pada tahun 2019, jumlah wisman yang mengunjungi Turki 45 juta, sedangan selama pandemi tahun lalu kunjungan wisman anjlok ke 12 juta.

Sebagaimana Eropa dan negara lain di berbagai belahan dunia, pemerintah Turki mendorong kemajuan pariwisata dan menempatkan sektor ini sebagai penarik gerbong ekonomi. Posisi geografis, wisata alam, dan budaya masa lalu menjadi andalan Turki untuk meraup devisa dari para turis. Wilayah Turki mencakup Eropa dan Asia. Negara dengan kebudayaan ribuan tahun ini juga dekat dengan Afrika.

Bandara Istanbul, Kamis (20/05/2021) hingga Jumat (21/05/2021) dini hari, sudah mulai dipadati para penumpang pesawat yang datang dan yang hendak meninggalkan Istanbul. Meski masih di bawah normal, pergerakan manusia di bandara internasional itu sudah di atas 50% dari kondisi normal. Gate B-12 Bandara Internasional Istanbul untuk penerbangan Turkish Airlines Istanbul-Jakarta, Jumat (21/05/2021), dipenuhi penumpang.

Selama pandemi Covid-19, Turki hanya beberapa kali memberlakukan lockdown domestik, tetapi masih membuka pintu bagi wisatawan dari semua negara tanpa pengecualian. Selama ada paspor, visa, dan hasil PCR test yang tidak lebih dari tiga kali 24 jam, warga asing boleh masuk Turki dan berwisata.

BACA JUGA Uzbekistan Ajak Indonesia Tingkatkan Wisata Religi

Pada masa lockdown pun, wisman tetap boleh masuk Turki. Mereka boleh menginap di hotel dan mengunjungi bebagai destinasi yang disukai. Restoran dibuka, tetapi tidak boleh makan di tempat, melainkan hanya bisa take away. Bagi warga Turki, selama lockdown tidak boleh ke luar negeri. Di pusat perbelanjaan, warga Turki hanya diperkenankan untuk membeli bahan kebutuhan pokok.

Jika ada yang melanggar, kata pemandu wisata, mereka akan didenda sekitar 900 lira atau setara Rp 1,5 juta. Bagi yang tidak mampu, mereka dipersilakan mengajukan keberatan ke pengadilan. Pihak pengadilan akan memeriksa kondisi ekonomi pelanggar. Jika memang tidak mampu, mereka akan dibebaskan dari denda uang dan wajib menjalankan hukuman lain.

“Dua hari lalu, lockdown dibuka,” kata pemandu wisata Erdem Guven, Kamis (20/05/2021) pagi. Sebuah pusat perbelanjaan yang dikunjungi Berisatu.com sudah ramai dikunjungi orang. Anak-anak muda tidak hanya berbelanja, tetapi juga makan dan minum di restoran dan taman yang disediakan. Sebagai negara sekuler, gaya hidup anak muda Istanbul seperti sesama warga dunia di belahan bumi lain, khususnya Eropa.

Sekitar dua-pertiga wilayah Turki berada di Asia. Hanya Istanbul dan dua kota kecil lainnya berada di bagian Eropa. Ankara dan puluhan kota lainnya berada di wilayah Asia. Pemisahnya adalah Selat Bhosporus yang panjangnya 31 km dan lebar antara 730 meter hingga 3.300 meter. Kota yang pada masa lalu bernama Konstantinopel ini dihuni 13 juta penduduk dan menjadi kota nomor tujuh di dunia dilihat dari jumlah penduduk.

Keramaian yang dipicu kunjungan wisatawan dan pencabutan lockdown juga terjadi sepanjang pesisir Selat Bhosporus, selat yang antara lain memisahkan kota Stanbul bagian Asia dan bagian Eropa. Kapal-kapal yacht sudah melayani penumpang yang berwisata sepanjang selat yang menghubungkan Laut Marmara dan Laut Hitam. Laut Marmara berbatasan dengan Laut Mediterania.

Para pelancong juga sudah memadati Kota Tua di Istanbul. Di kawasan yang terletak di tepi Selat Bhosporus ini terdapat sejumlah masjid besar, di antaranya Blue Mosque yang megah yang saat ini sedang direnovasi. Di antara masjid tua, terdapat ruang terbuka belasan hektare, tempat rakyat berkumpul dan rekreasi. Luas Kawasan Kota Tua sekitar 23 km persegi, meliputi tujuh bukit.

“Kota tua ini sedang dalam pembangunan kembali, tapi turis sudah boleh mengunjungi,” kata Erdem. Dari Old City orang bisa memandang keindahan Selat Bhosporus yang biru. Para pelancong merasa aman karena di berbagai sudut ada polisi yang berjaga-jaga.

BACA JUGA Setelah 87 Tahun, Kaum Muslim Turki Gelar Salat Id Pertama di Hagia Sophia

Kota Tua menjadi saksi bisu konflik kebudayaan, agama, dan kekuasaan yang berlangsung lebih dari 4.000 tahun. Di kota ini, Kerajaan Romawi pernah berkuasa dan lama menjadi ibu kota Romawi Timur dengan nama Konstatinopel. Di kota ini pula, berbagai kegiatan penting Gereja Katolik Roma pernah dilangsungkan.

Santo Paulus pada tahun 57 Masehi pernah menginjili warga Turki. Agama Kristen berkembang dan menjadi besar pada masa Kerajaan Romawi hingga 1071 M. Kaisar Konstantinus mendirikan Kerajaan Byzantium tahun 537 M dengan Konstantinopel sebagai ibu kota. Pada tahun 1071 M Katedral Hagia Sophia rampung. Setelah dikuasai pemimpin beragama Islam, Katedral Hagia Sophia diubah menjadi museum dan pada 24 Juli 2020, saksi kejayaan agama Katolik masa lalu ini diubah menjadi masjid.

Kerajaan Konstantinopel atau Romawi Timur jatuh ke tangan Kerajaan Seljuk Turki yang mendukung agama Islam. Kerajaan yang menjadi cikal bakal negara Turki saat ini terbentang dari Anatolia hingga Pinjab, India. Silih berganti penguasa, Turki kemudian dikuasai Kerajaan Ottoman pada 1453. Kerajaan ini menjadi besar di tangan Sultan Sulaiman sekaligus mengakhiri kejayaan Konstantinopel tahun 1520.

Setelah kejayaan Ottoman, Turki yang sempat menguasai Yunani dan Hungaria terlibat berbagai perang, di antaranya dengan Rusia. Kini, Turki dan Rusia lebih banyak beraliansi daripada bermusuhan. Presiden Recep Tayyip Erdogan adalah sahabat karib Presiden Rusia Vladimir Putin.

Hari-hari ini, di seantero Turki bendera merah bergambar bulan sabit dan bintang dikibarkan. Untuk menggerakkan semangat rakyat membangun Turki agar bisa sejajar dengan negara Eropa lainnya, nasionalisme dibangkitkan. Bendera adalah pengikat semangat patriotisme dan nasionalisme Turki. Dari yacht saat menyusuri Selat Bhosporus, Beritasatu menyaksikan bendara Turki berakibar di udara pada suhu 26 derajat.

Meraih Laba

“Ketika dunia takut, Turki harus berani,” kata Konsul Jenderal RI untuk Istanbul Imam A’sari di Istanbul, Kamis (20/05/2021) malam, menirukan sikap pemerintah Turki. Ketika maskapai penerbangan dunia takut terbang karena pandemi Covid-19, Turkish Airlines (TA) tetap terbang. Hasilnya, ketika semua maskapai penerbangan masih didera kerugian, TA pada tahun kuartal pertama 2021 membukukan laba sekitar US$ 61 juta.

Perusahaan ini membalikkan perkiraan para pengamat bahwa TA masih merugi sekitar US$ 40 juta. Pada periode yang sama tahun 2020, TA merugi US$ 238 juta. Pada masa sulit, Turkish Airlines berhasil menyelesaikan kuartal pertama 2021 dengan rugi operasi US$ 41 juta dan laba bersih US$ 61 juta.

Sejak awal 2020, saat pandemi merebak, TA memperbanyak angkutan kargo untuk mengkompensasi penurunan jumlah penumpang. Pada Maret 2021, TA meraup pendapatan US$ 1,8 miliar year-on-year. Pendapatan kargo melonjak 77% menjadi US$ 824 juta, sedang pendapatan penumpang turun 55% menjadi US$ 901 juta.

Selama tahun 2020, TA menerbangkan 28 juta penumpang dengan load factor 71%. Menurut Eurocontrol, meski ada sejumlah destinasi yang tidak bisa disinggahi, TA mampu beroperasi dengan 684 penerbangan per hari ke 208 destinasi di seliuruh dunia. TA kini menjadi satu dari top five dunia. Meski tingkat lalu lintas turun sekitar 68%, Bandara Istanbul merupakan bandara paling sukses di Eropa.

Maskapai penerbangan nasional Turki ini telah menjadi salah satu perusahaan maskapai besar pertama di dunia yang mencatatkan laba bersih tahun ini. Kunci suksesnya adalah kenaikan pendapatan kargo yang membantu mengatasi penurunan tajam penumpang akibat pandemi.

Pada tahun 2019, wisman yang mengunjungi Turki mencapai 45 juta dengan total belanja US$ 34,5 juta. Sedang pada 11 bulan pertama 2020, jumlah wisman hanya 12 juta, turun 72% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Ketua Asosiasi Perhotelan Turki (Turkey Hoteliers Federation) Sururi Corabatir mengatakan, pihaknya menargetkan jumlah kunjungan 25-30 juta tahun ini. Tatget ini sepenuhnya didukung pemerintah Turki. Pada tahun 2019, sektor pariwisata menyumbang US$ 57,3 miliar terhadap penerimaan negaranya.

Dengan PDB per kapita US$ 8.635 atau dua kali Indonesia, Turki masuk kategori negara dengan pendapatan menengah atas. Total PDB negeri berpenduduk 85 juta ini mencapai US$ 720 miliar tahun 2019. Indonesia berpenduduk 271 juta, PDB US$ 1 triliun, dan PDB per kapita US$ 4.000.

BACA JUGA Tak Diberi Kursi oleh Erdogan, Presiden Komisi Eropa Masih Sakit Hati

Pandemi Covid-19 bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diatasi. Turki melawan pandemi dengan tetap beraktivitas. Rem dan gas dimainkan dengan bijak. Pada tahun 2020, ekonomi Turki tumbuh 1,8% dan pada 2021 ditargetkan 5%.

Kamis (20/05/2021), angka positif Covid di Turki 5,169 juta dengan jumlah kematian 45.840 dan yang sembuh 4,998 juta. Edrogan tidak ragu melakukan lockdown bagi warganya seraya tetap membuka pintu lebar dengan prokes ketat bagi para pelancong.

Sumber: BeritaSatu.com