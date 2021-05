Lewat Program Memasak, OctaFX Kenalkan Manfaat Trading

Selasa, 25 Mei 2021 | 22:36 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai broker forex global yang menyediakan layanan trading online di seluruh dunia sejak tahun 2011, OctaFX memiliki cara unik memperkenalkan produk-produknya yakni dengan menggelar program memasak.

Program ini mempertemukan pakar kuliner Yuda Bustara dan pakar trading Daryl Yahya dalam satu dapur.

"Selama Ramadan kemarin, kita memang menggelar program memasak dimana kegiatan ini adalah program memasak pertama di Indonesia yang diproduksi oleh perusahaan keuangan. Selain itu, kita juga berupaya menginformasikan bahwa kegiatan trading dan memasak memiliki banyak kesamaan. Hal inilah yang menjadi bahan pembahasan seru yang mengiringi kita saat mempersiapkan bumbu dan mengolah bahan masakan," ungkap Daryl selaku pakar Trading dari OctaFX dalam keterangan persnya, Selasa (25/5/2021).

BACA JUGA OctaFX Ajak 4 Selebritas Belajar Trading

Acara tersebut telah tayang perdana secara live di YouTube pada 12 Mei dan kini dapat dinikmati di Channel YouTube OctaFX Forex Broker. Kegiatan ini bukanlah kali pertama OctaFX memproduksi sebuah program. Perusahaan ini gemar bereksperimen dengan berbagai format untuk menghadirkan konten yang bermanfaat dan interaktif untuk kliennya.

"Semua trader punya gaya berbeda. Ada yang suka mengambil high risk, ada yang low risk. Strategi yang diambil pun pasti berbeda dengan hasil yang berbeda pula. Dan lewat program memasak ini, kita berupaya kenalkan manfaat trading bagi masyarakat yang gemar akan aktivitas jual beli di pasar saham. Itulah mengapa dalam trading, ilmu sangat penting," tambahnya.

Sementara itu, Yuda Bustara mengaku banyak mendapatkan pelajaran berharga di luar kegemarannya memasak.

"Cita rasa suatu masakan tergantung dari gaya yang memasak para pemasaknya. Maka ada istilah 'beda tangan, beda hasil' dan ternyata, ini berlaku juga di trading. Pastinya saya sebagai pakar kuliner juga banyak mendapatkan pelajaran dari program memasak yang diselenggarakan OctaFX itu karena mengedukasi kliennya terkait ilmu trading dengan mudah dan menghibur," tandasnya.

Sebelumnya, pada September 2020, OctaFX merilis "Learn to Trade with the Stars", sebuah serial di mana selebritas Indonesia, yakni Aura Kasih, Indra Herlambang, Andhika Pratama, dan Nadia Mulya, mempelajari ilmu-ilmu dasar trading Forex dengan brand ambassador OctaFX, Daryl Yahya.

Sumber: BeritaSatu.com