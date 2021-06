Besok, BTS Meal Hadir di Seluruh Indonesia

Selasa, 8 Juni 2021 | 11:39 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar gembira bagi para Army alias penggemar berat BTS. Mulai besok pagi, menu spesial BTS Meal akan dijual di gerai McDonald's di seluruh Indonesia.

"BTS Meal akan hadir besok, Rabu (9/6/2021) mulai pukul 11 pagi di seluruh gerai McDonald's Indonesia. Tidak hanya di Jakarta ya, tapi juga di McDonald's seluruh Indonesia," tutur Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia, Caroline Kurniadjaja, dalam jumpa pers virtual, Selasa (8/6/2021).

BACA JUGA Menu Favorit BTS Hadir di McDonald's Bulan Depan

Menu kolaborasi antara boy band Korea BTS dan McDonald's ini pertama hadir di Amerika Serikat pada 26 Mei 2021 lalu. Indonesia menjadi satu di antara 50 negara dunia yang turut menjual BTS Meal.

BTS Meal terdiri dari 1 french fries atau kentang goreng berukuran medium, 9 potong Chicken McNugget atau nugget ayam, 1 minuman berukuran medium, dan 2 saus spesial, yakni Cajun dan Sweet Chilli sauce.

"Menu itu dibuat berdasarkan menu favorit para personel BTS," tambah Carol.

BACA JUGA BTS Pecahkan Rekor Spotify dengan Single "Butter"

Yang menarik, selain menawarkan menu favorit para personel BTS, BTS Meal juga hadir dalam kemasan yang didesain khusus dengan logo dan warna khas BTS, yakni ungu. Bagi para Army, kemasan ini tentu menjadi barang incaran tersendiri.

Bahkan di beberapa negara yang sudah lebih dulu meluncurkan BTS Meal, kemasan tersebut diperlakukan bak barang berharga, serta diperjualbelikan dengan harga yang cukup fantastis.

BACA JUGA BTS Luncurkan Single "Butter", Langsung Ditonton Jutaan Orang

Menurut Carol, satu paket BTS Meal dijual seharga Rp 45.455 plus pajak atau total Rp 50.000 sudah termasuk pajak. Namun, untuk harga di pemesanan online yakni Gofood, Grabfood, dan Shopeefood, harganya akan berbeda sedikit.

"Pembelian BTS Meal hanya bisa dilakukan melalui drive thru dan delivery. Kami tidak melayani pembelian dine in maupun take away," tambahnya.

Sumber: BeritaSatu.com