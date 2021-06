Begini Cara Mendapatkan BTS Meal di McDonald's

Selasa, 8 Juni 2021 | 11:55 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Mulai besok, Rabu (9/6/2021), McDonald's Indonesia menghadirkan menu spesial BTS Meal di seluruh gerai McDonald's di seluruh Tanah Air. Untuk menghindari kerumunan, pihak McDonald's Indonesia melakukan sejumlah upaya. Termasuk membatasi metode penjualan.

Menurut Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia, Caroline Kurniadjaja, BTS Meal akan dijual hanya melalui layanan drive thru dan delivery. Gerai McDonald's di seluruh Indonesia tidak akan melayani pembelian BTS Meal melalui metode dine in maupun take away.

"BTS Meal hanya bisa didapatkan melalui drive thru dan delivery McDonald's. Bisa juga melalui layanan delivery lain yakni Gofood, Grabfood, dan Shopeefood," tutur Carol dalam jumpa pers virtual, Selasa (8/6/2021).

Alasannya, pihak McDonald's Indonesia ingin mengutamakan keselamatan dan kesehatan konsumen maupun karyawan mereka. Jika ada penjualan melalui dine in maupun take away, restoran akan penuh dan berpotensi membahayakan jiwa pengunjung dan pegawai McDonald's di tengah pandemi ini.

"Apalagi kita ketahui, fans BTS ini jumlahnya banyak sekali. Jadi kami gunakan metode pembelian lewat drive thru dan delivery untuk menghindari keramaian dan kerumunan," lanjutnya.

Menu spesial BTS Meal mulai dijual besok di McDonald's seluruh Indonesia dengan harga Rp 45.455 plus pajak atau total Rp 50.000 sudah termasuk pajak. Namun, untuk harga di pemesanan online yakni Gofood, Grabfood, dan Shopeefood, harganya akan berbeda sedikit.

BTS Meal terdiri dari 1 french fries atau kentang goreng berukuran medium, 9 potong Chicken McNugget atau nugget ayam, 1 minuman berukuran medium, dan 2 saus spesial, yakni Cajun dan Sweet Chilli sauce.

"Menu itu dibuat berdasarkan menu favorit para personel BTS," tambah Carol.

