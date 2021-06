Sandiaga Uno Divaksinasi Covid-19 Bersama 3.300 Pelaku Pariwisata dan Ekraf

Selasa, 8 Juni 2021 | 22:48 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno melaksanakan vaksinasi Covid-19 di sentra vaksinasi Covid-19 bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Neo Soho Central Park, Jakarta Barat, Selasa (8/6/2021). Sandiaga divaksin bersama dengan 3.300 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam kegiatan yang berlangsung mulai hari ini, Selasa (8/6/2021) hingga Jumat (11/6/2021) mendatang.

"Enam bulan lalu saya terkena Covid-19, dan hari ini atas saran dokter saya menjalani vaksinasi. Tadi saya menggunakan vaksin Astrazeneca, alhamdulillah tidak ada keluhan. Semua berlangsung lancar dan saya ikuti proses ini sebagai masyarakat biasa," kata Menparekraf Sandiaga Uno usai menjalankan vaksinasi, dalam keterangannya pada Selasa (8/6/2021).

Peserta vaksinasi adalah perwakilan dari subsektor musik, film, fashion, serta pariwisata meliputi pelaku travel agent, perhotelan, dan penyelenggara event.

Sandiaga menjelaskan, vaksinasi merupakan salah satu program utama yang dijalankan pemerintah dalam upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Ia pun mengapresiasi kolaborasi dari berbagai pihak yang turut aktif dalam mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, terutama pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Vaksinasi hari ini adalah bagian dari dukungan kami pada program vaksinasi dari Kementerian Kesehatan untuk mencapai herd immunity sebagai bentuk dukungan akan upaya pemerintah dalam distribusi vaksinasi Covid-19 untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional," kata Sandiaga.

Program percepatan vaksinasi yang dijalankan Kemparekraf telah memasuki bulan ke-6. Namun Menparekraf mengungkapkan, dari target 70% vaksinasi terhadap 34 juta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, hingga saat ini baru tercapai sekitar 3%.

Untuk itu ia mengajak lebih banyak pihak-pihak untuk berkolaborasi bersama dalam membantu percepatan vaksinasi terutama di lingkup pariwisata dan ekonomi kreatif yang tertekan akibat pandemi dan melambatnya ekonomi.

"Semakin banyak program seperti ini akan mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Saya ajak semua untuk menyelenggarakan program serupa di destinasi dan sentra ekonomi kreatif lain seperti Bali, Jogja, Borobudur, Danau Toba, Mandalika Lombok, dan destinasi lain," kata Sandiaga.

"Mari kita gotong royong bersama semua kalangan juga masyarakat dalam mempercepat vaksinasi di berbagai daerah masing-masing sehingga pariwisata dan ekonomi kreatif dapat menjadi lokomotif pulihnya ekonomi Indonesia. Membuka peluang kerja, memberikan harapan untuk dapat bangkit bersama," kata Menparekraf Sandiaga.

Selain vaksinasi sebagai salah satu pilar dalam upaya menekan penyebaran Covid-19, Menparekraf juga kembali mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

"Ini selalu saya ingatkan, destinasi dan sentra-sentra ekonomi kreatif mohon betul-betul patuh pada protokol kesehatan. Covid-19 ini harus dapat jadi pemicu kita untuk meningkatkan kebersamaan, mari bersama kita menang melawan Covid-19, bangkit di saat sulit. Together we can do it," tutup Sandi.

Sumber: BeritaSatu.com