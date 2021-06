Apresiasi Konsumen, Merek Fashion Ini Berikan Hadiah untuk Pelanggan

Senin, 21 Juni 2021 | 20:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Memberikan hadiah apresiasi merupakan salah satu cara yang saat ini banyak dilakukan oleh berbagai bisnis guna menunjukkan kepedulian kepada para pelanggan setia. Apresiasi ini akan membuat para pelanggan merasa senang dan dihargai.

Bagaimanapun juga, pelanggan adalah faktor utama yang menentukan kesuksesan suatu bisnis. Setelah mendapat kepercayaan penuh dari pelanggan setianya, yang dapat dilakukan sebuah bisnis paling tidak ialah berterima kasih kepada pelanggan dengan memberi hadiah sebagai bentuk apresiasi.

Seperti yang dilakukan Ghanimi, salah satu local brand online produk-produk fashion wanita asal Bandung. Ghanimi mengadakan campaign besar bernama Pandora yang dilakukan antar brand to followers. Dalam campaign ini, Ghanimi mengirimkan hadiah apresiasi kepada para pelanggan setianya berupa Pandora Box.

Dimas Maulana Rahman selaku pendiri sekaligus CEO Ghanimi mengatakan bahwa Pandora Box ini merupakan bentuk apresiasi dan kasih sayang dari Ghanimi untuk para pelanggan yang telah memberikan saran dan ulasan jujur, aktif di setiap unggahan media sosial Ghanimi, serta berulang kali memesan produk.

“Pandora Box adalah sebuah kotak yang berisi produk rahasia dan informasi rahasia dari Ghanimi yang pastinya menarik untuk pelanggan. Setiap bulannya, ada sebanyak 10 Pandora Box yang kami kirimkan kepada para pemenang,” ujar Dimas melalui keterangan tertulis, Senin (21/6/2021).

Menurut riwayatnya, para pemenang Pandora Box juga tidak diberi tahu terlebih dahulu mengenai isi dari kotak tersebut. Setelah menerima Pandora Box pun setiap pemenang dilarang untuk menyebarkan informasi mengenai isi dari kotak tersebut.

Dimas menjelaskan bahwa keunikan dari Pandora Box ini ialah berisi sebuah ucapan yang berbeda dari ucapan-ucapan terima kasih pada umumnya. Isi ucapan Pandora Box bisa berupa harapan ataupun kutukan. Ada cerita tersendiri mengapa isi ucapan Pandora Box bisa berupa harapan atau kutukan.

Istilah Pandora Box atau Kotak Pandora diambil dari mitos Pandora dalam mitologi Yunani. Pandora Box merupakan sebuah guci yang diberikan oleh para dewa kepada wanita manusia pertama, Pandora, pada pesta pernikahan Pandora dengan Epimetheus.

Dalam kisah Pandora Box ini, Pandora dilarang untuk membuka guci tersebut. Tetapi karena sangat penasaran dengan isinya, Pandora pun membukanya. Ternyata guci itu berisi segala macam teror dan hal buruk bagi manusia. Dan dengan terbukanya guci itu, segala kejahatan pun berhasil bebas dan menjangkiti umat manusia.

Maka dari itu, muncullah sebuah idiom dari Pandora Box yang artinya “Sebuah hadiah yang tampak berharga tetapi sebenarnya adalah kutukan”. Pandora amat menyesali tindakannya. Ketika ia kembali melihat ke dalam guci, ada satu hal yang masih tersisa di dalamnya dan tak mampu terbang bebas, hal tersebut adalah harapan. Harapan adalah satu-satunya hal yang dapat menenangkan manusia dari penderitaan yang mereka alami.

“Dari kisah Pandora Box dalam mitologi Yunani, kami pun terinspirasi untuk memberi ucapan yang bisa berupa harapan atau kutukan. Tujuan kami membuat ucapan yang ‘berbeda’ ini ialah agar hubungan yang kami bina dengan pelanggan tidak terkesan kaku karena ucapan yang terlalu formal,” tutur Dimas.

Ghanimi sendiri adalah merek bisnis online yang menyediakan berbagai produk fashion wanita seperti blus, tunik, kemeja, outer, celana, rok, hijab, dan lain-lain. Produk unggulannya saat ini ialah outerdengan ragam varian warna yang mudah dipadupadankan dengan pakaian apa saja.

“Selama ini brand Ghanimi dikenal loyal terhadap pelanggan. Bahkan pada saat event-event tertentu, kami sering mengadakan giveaway, bagi-bagi THR, serta bagi-bagi saldo GoPay dan ShopeePay kepada para customer,” kata Dimas.

Produk-produk Ghanimi bisa diperoleh dengan mengunjungi situs web, official store Ghanimi di marketplace, serta akun media sosial.

