Hublife Ajak Generasi Muda Kembangkan Kreativitas

Selasa, 22 Juni 2021 | 23:02 WIB

Oleh : FER

Jakarta, Beritasatu.com - Hublife memberikan penghargaan kepada pemenang kompetisi K-Pop dance cover pada Sabtu (19/6/2021) malam dalam gelaran berkonsep hybrid. Selain tampil di panggung Hublife, acara tersebut disiarkan melalui live streaming di laman YouTube dan Instagram Hublife.

Babak akhir acara kompetisi K-Pop Cover Competition yang telah diikuti oleh lebih dari 60 tim dari berbagai kota di Indonesia itu menyisakan 10 tim terpilih.

Juara pertama diraih oleh Invasion Alpha (Jakarta), runner up pertama adalah Barbies Kingdom (Jakarta) dan runner up kedua adalah Idih DC (Jakarta).

Acara dihadiri tiga juri nasional maupun internasional yakni Triarona, penari profesional asal Indonesia yang merupakan anggota dari I’Generation; Sandree Ha, koreografer Indonesia yang telah menciptakan koreografi untuk Cinta Laura, Un1ty, dan lain sebagainya.

Sementara, Kiel Tutin asal Selandia Baru, koreografer kelas dunia yang telah bekerjasama dengan sejumlah penyanyi dan grup papan atas seperti Jennifer Lopez, Big Bang, Blackpink, Twice, hingga Itzy, hadir secara daring pada malam puncak acara.

"Kami dengan bangga dapat mempersembahkan acara yang bertujuan mengajak generasi muda untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan kreativitasnya. Kami sangat bersyukur atas antusiasme dance community dari berbagai kota yang sudah menunjukkan penampilan terbaik mereka di Hublife K-Pop Dance Cover Competition,” ujar CEO ASRI, Alexnder Halim Kusuma, dalam keterangannya, Selasa (22/6/2021).

Para pemenang mendapatkan total hadiah senilai Rp50.000.000. Berdasarkan hasil penilaian juri, ditetapkan beberapa pemenang diantaranya pemenang pertama atau champion diraih oleh Invasion Alpha (Jakarta) mendapatkan Rp20.000.000, 1st Runner-up diraih oleh Barbies Kingdom (Jakarta) mendapatkan Rp15.000.000, serta 2nd Runner-up diraih oleh Idih DC (Jakarta) mendapatkan Rp10.000.000.

Seluruh pemenang kategori utama juga mendapatkan voucher staycation di Premier Room Swissotel Jakarta PIK Avenue. Selain kategori utama, berdasarkan polling di Instagram dan tiktok diperoleh juga pemenang untuk dua kategori yaitu kategori Popularity Award diraih oleh Excited (Bali) dan Best Group in TikTok diraih oleh One Box (Jakarta) dengan hadiah e-voucher ASRI Living masing-masing Rp5 juta.

Sumber: ANTARA