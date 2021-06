Gandeng Dompet Dhuafa, The Harvest Berdonasi untuk Penanggulangan Covid-19

Rabu, 23 Juni 2021 | 22:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - The Harvest bekerja sama dengan Dompet Dhuafa memberikan donasi untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Brand cake dan pastry berkualitas premium ini menyumbangkan sebagian hasil penjualan hampers pada Ramadan dan Idulfitri 1442 bertema #SilaturahmiFromHome untuk ikut meringankan penanggulangan pandemi ini.

Pandemi Covid-19 masih menghantui seluruh dunia. Tercatat beberapa minggu terakhir kasus Covid-19 kian meningkat. Salah satunya karena telah ditemukan virus yang telah bermutasi. Indonesia kini mengalami lonjakan kasus yang cukup signifikan. Tenaga kesehatan kian kewalahan merawat pasien yang terus berdatangan.

Donasi diberikan salah satunya kepada garda terdepan saat ini yaitu tenaga medis. Pada tahun sebelumnya, The Harvest pun telah berdonasi demi mengapresiasi jerih payah tenaga medis yang telah bekerja keras.

Berjumlah sekitar Rp 200.000 penyerahan donasi secara simbolis dilakukan saat pembukaan toko di Citra Raya, Tangerang. Donasi diberikan bertepatan dengan pembukaan store terbaru The Harvest yang ke-61.

Chief Executive Officer (CEO) The Harvest, Edison Manalu, menjelaskan, donasi ini merupakan salah satu wujud kontribusi nyata kepada masyarakat Indonesia pada masa pandemi ini. "Output dari donasi nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan oleh Dompet Dhuafa agar tepat sasaran,” ujar Edison. Ia lalu memperkenalkan wajah baru The Harvest kepada cake lovers di Citra Raya.

Store ini merupakan cabang The Harvest yang ke-61. Dengan konsepnya yang minimalis dan berkelas, store The Harvest Citra Raya akan memberikan pengalaman baru dan berbeda bagi pelanggan dalam menikmati cake favorit.

"Ada sensasi baru dalam menikmati kelezatan cake kami. Tak terbatas hanya cake dan pastry, kami juga menawarkan kelezatan

ragam menu lainnya seperti all day breakfast atau main course. Kini bersantai bersama keluarga, kerabat, serta kolega bisnis semakin nyaman dan menyenangkan di The Harvest Citra Raya," tukas Edison.

Pada pembukaan store Citra Raya, The Harvest memperkenalkan varian roti terbarunya, yaitu The Harvest Bread Selection. Berbagai roti segar yang dibuat pada hari yang sama demi menjaga kesegaran dan kualitasnya.

Terdapat koleksi istimewa dari The Harvest Bread Selection yang hadir dalam kampanye The Harvest Bread Festival yaitu bread dan doughnut. Terinspirasi dari rasa cake best seller The Harvest, kemudian diadaptasi menjadi rasa roti yang unik.

