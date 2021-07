Jual Makanan dan Minuman Rendah Kalori, Omzetnya Miliaran Rupiah

Jumat, 23 Juli 2021 | 22:55 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tak mampu bertahan akibat Covid-19. Namun, ada pula yang bisa bertahan dan eksis.

“Usaha kuliner makanan dan minuman adalah satu satu bisnis yang tidak akan pernah mati selama manusia hidup, karena semua orang butuh makan dan minum, jadi potensi masih besar sekali,” kata pemilik Summer Minibar, Richard Theodore, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/7/2021).

Dikatakan, kiat mempertahankan usahanya pada masa pandemi ini, adalah memanfaatkan peluang di dalam ekosistem digital.

Richard yang mendirikan Summer Minibar pada September 2019, mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan media online. Ia mempromosikan produknya mulai dari media sosial hingga layanan pesan antarmakanan melalui ojek daring.

Richard membangun usaha kuliner Summer Minibar bersama Renaldo Akhira dan Muh Faraz Nazari. Ada beberapa produk yang ditawarkan Summer Minibar. Dikatakan, dia mempunyai 20 cabang di seluruh Indonesia. Dari semua cabang itu, omzetnya sudah miliaran per bulan.

“Kami tetap eksis walau di masa pandemi karena memang dari awal kami sudah setting untuk membuat bisnis yang profitable, sewa booth rendah, produk yang bisa repeat order karena based on healty food and drinks, serta concept Grab dan Go Food yang makin tren tiap tahunnya,” katanya.

Ia menceritakan, pada awal membangun usaha ini sangat tidak mudah, salah satunya yaitu mengedukasi dan membangun kesaran produk kepada konsumen di market yang belum menyadari tentang makanan dan minuman rendah kalori, dan juga produk kesehatan.

“Konsumen juga tidak khawatir untuk mengkonsumsi rutin tiap hari produk kami. Yang jelas, produk kami dapat mengubah pola hidup sehat dan diet,” ujar Richard, yang semasa SMK mengambil jurusan kuliner ini.

Sumber: BeritaSatu.com