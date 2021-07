Ini Dia Rahasia Diet Indira Kalistha di Masa Pandemi

Rabu, 28 Juli 2021 | 21:15 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Selama pandemi, banyak orang mengalami kenaikan berat badan akibat terbatasnya mobilitas. Hal itu juga diakui oleh influencer Indira Kalistha. Karena semua kegiatan berpusat di rumah saja, ia pun kurang bergerak dan akhirnya, mengalami kenaikan berat badan.

Untuk mengatasi masalah itu, Indira memilih minum Fyberfyt, produk minuman diet all in one yang disebut-sebut mampu mengikat lemak dalam tubuh dan membuangnya lewat kotoran. Kebetulan, Indira juga didapuk sebagai brand ambassador Fyberfyt.

“Bukan cuma melancarkan BAB (buang air besar), tetapi juga bisa ngiket lemak dalam tubuh, bisa menghancurkan lemak, bahkan bisa menutrisi otak kita juga” kata Indira dalam video yang diunggah pada kanal Youtube-nya, yang dikutip Beritasatu.com, Rabu (28/7/2021).

Keputusan Indira untuk berdiet dengan mengkonsumsi Fyberfyt juga didukung oleh sang suami, Gustav Ode. Pasalnya, Aa Utap, begitu ia akrab disapa, tak mau jika sang istri berdiet ekstrem dengan cara-cara yang tidak sehat.

“It's okay kalo mau diet, tapi harus dengan cara yang sehat. Jangan sampai diet ekstrem sampai kekurangan asupan karena malah bisa bikin lemas,” tutur Gustav.

Diketahui, dalam Fyberfyt terkandung beragam ekstrak buah dan sayuran segar yang menyehatkan. Selain itu, terdapat pula kandungan Psyllium Husk yang berfungsi mengikat gula darah, kolesterol, dan lemak.

Yang juga membuat Fyberfyt lebih unggul adalah adanya conjugated linoleic acid (CLA) yang bisa membakar dan melunturkan lemak pada orang dewasa, terutama bagi yang mengalami obesitas. CLA juga mampu menciptakan rasa kenyang lebih lama, memperbaiki bentuk tubuh dengan meningkatkan massa otot tanpa lemak, serta membantu meningkatkan sistem imun tubuh

Produk yang sudah lolos uji BPOM ini menyimpan kandungan zat aktif lebih variatif, tidak hanya sekadar minuman serat saja. Di antara manfaatnya yang lain adalah menahan penyerapan karbohidrat berlebih penyebab perut buncit, mengandung ekstrak buah dan sayuran yang lebih banyak, rendah gula, tanpa pemanis buatan, rasa lebih segar, tidak pahit, dan tidak menyebabkan mual.

Karena kandungannya yang aman itulah, Fyberfyt disebut dapat membantu menyukseskan program diet agar lebih nyaman dan tanpa beban. Minuman serat ini sudah dapat diorder dalam kemasan box ataupun sachet sejak Juni 2021.

