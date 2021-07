Jihane Almira Siap Wakili Indonesia di Miss Supranational 2021

Jumat, 30 Juli 2021 | 23:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Puteri Indonesia Pariwisata 2020 Jihane Almira Chedid akan mewakili Indonesia di ajang Miss Supranational 2021 mendatang.

Setelah sempat tertunda akibat pandemi Covid-19, Grand Final akan diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2021 di The Parku Strzeleckim Amphitheater di Nowy Sacz, Polandia. Nantinya, Jihane direncanakan akan bertolak ke Polandia pada akhir bulan Juli 2021. Ia juga akan mengikuti karantina terlebih dahulu pada 5 Agustus 2021.

"Mohon doanya agar saya bisa meraih yang terbaik dan membawa mahkota Miss Supranational untuk pertama kalinya, sehingga nama Indonesia semakin diperhitungkan di ajang kecantikan internasional,” ujar Jihane, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (30/7/2021).

Nantinya, Jihane akan membawakan sejumlah gaun yang indah. Dirinya akan membawakan national costume —“The Dashing of Equus Caballus"— yang dipastikan akan mencuri perhatian di kompetisi tersebut. Didesain oleh Levico Butik dan Eggie Jasmin Artisan Couture, kostum ini terinspirasi dari keunikan dan kegagahan dari Kuda Sumba Nusa Tenggara Timur yang memiliki keunggulan kekuatan pacu di antara kuda jenis lainnya di Indonesia.

Sementara itu, desainer muda Monica Ivena mendesain gaun malam di sesi Pre Eliminary. Untuk Grand Final, Jihane akan mengenakan gaun karya Anaz.

Sebelum berangkat ke Polandia, Jihane mendapatkan pelatihan dari Yayasan Puteri Indonesia dan perusahaan kosmetik Mustika Ratu. Jihane diajarkan keahlian public speaking, berbahasa Inggris, catwalk, dan masih banyak lagi. Dirinya juga perawatan kecantikan luar dan dalam di Taman Sari Royal Heritage Spa.

"Serta mempelajari teknik merias wajah dan rambut sendiri yang langsung diajarkan oleh Tim Profesional Make Up Artist Mustika Ratu dengan menggunakan produk-produk unggulan dari Mustika Ratu Beauty Queen Series. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari Mustika Ratu dan Yayasan Puteri Indonesia,” ungkap Jihane.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat Yayasan Puteri Indonesia Putri Kuswisnu Wardani juga berharap Jihane bisa membawa pulang mahkota Miss Supranational 2021. Menurut Putri, Jihane juga memiliki misi untuk mempromosikan produk-produk industri tradisional berbasis budaya karya anak bangsa, pariwisata dan budaya yang dimiliki Indonesia melalui busana yang ditampilkan Jihan pada saat karantina maupun saat kontes Miss Supranational berlangsung.

"Melalui ajang ini, Jihan turut membangun solidaritas, persahabatan dan kebersamaan dalam mengatasi masalah pandemi Covid-19 yang dihadapi dunia dan tetap optimis semua akan kembali menjadi baik,” ujarnya.

Pada acara "Jihane Goes to Miss Supranational 2021" pada Kamis (29/7/2021), Jihane membawakan busana Evening Gown dari ANAZ, Cocktail Dress dari Tommy Pancamurti, Kebaya dari Anne Avantie, National Costume kolaborasi Levico Butik dengan Eggie Jasmin Artisan Couture dan dibalut riasan cantik oleh profesional Make up Mustika Ratu dengan menggunakan produk Beauty Queen Series.

