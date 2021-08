Dorong Usaha Waralaba, Panorama Media Luncurkan Platform Fleibisnis

Kamis, 5 Agustus 2021 | 14:38 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Panorama Media yang merupakan anak usaha PT Panorama Sentrawisata Tbk menghadirkan sebuah platform berbasis website yang diberikan nama Fleibisnis.com.

Platform ini menghadirkan berbagai fitur seperti Today News yang menyajikan berita dan informasi mengenai kewirausahaan dan waralaba: The Events yang menyajikan jadwal kegiatan dan acara baik lokal maupun mancanegara; Directory yang menghadirkan ratusan merek waralaba, kemitraan dan peluang usaha; serta Ask The Experts yang memberikan ruang bagi para pelaku usaha maupun masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi bisnis dengan para pakarnya secara gratis.

“Telah 18 tahun Panorama Media menyelenggarakan pameran franchise yang bernama FLEI Expo. Hadirnya fleibisnis.com ini menjadi bentuk komitmen berkelanjutan dari Panorama Media untuk terus mendorong berkembangnya usaha berbasis waralaba, lisensi, kemitraan maupun peluang usaha di Indonesia,” kata General Manager Panorama Media Andriani Tirtawisata dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/8/2021).

Andriani berharap platform berbasis website ini dapat menjadi solusi terbaik untuk semakin mengembangkan, memajukan dan membangun bisnis berkonsep waralaba, lisensi, kemitraan dan peluang usaha di Indonesia khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini.

“Fleibisnis.com akan menjadi one stop solution for business opportunities seekers, sekaligus menjadi business community hub bagi industri franchise ke depannya,” ujar Andriani.

Direktur Bina Usaha & Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan Nina Mora menambahkan, hingga saat ini jumlah waralaba nasional terus meningkat dan tentunya memberikan pengaruh yang sangat baik dalam terciptanya peluang dan kesempatan kerja.

“Hingga saat ini sudah tercatat 36.070 gerai bisnis waralaba di Indonesia. Kita yakin angka ini akan terus berkembang karena meningkatnya minat anak muda yang mulai terjun di bidang waralaba bahkan kemitraan. Ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujar Nina Mora.

Sumber: BeritaSatu.com