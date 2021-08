Mulai Buka Hari Ini, 12 Mal Lippo Terapkan Check In dan Check Out lewat Pedulilindungi

Rabu, 11 Agustus 2021 | 18:39 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Lippo Malls Indonesia (LMI) mulai menerapkan sistem check in dan check out dengan aplikasi PeduliLindungi saat pengunjung memasuki area mal, Rabu (11/8/2021).

Dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 966 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19, antara lain diatur tentang kewajiban bagi pengunjung dan pegawai mal mengantongi sertifikat vaksinasi covid-19.

Corporate PR & Reputation Management Lippo Malls Indonesia, Nidia N Ichsan mengatakan, terdapat 12 mal di bawah naungan LMI mulai beroperasi 11 Agustus 2021. Adapun mal yang kembali beroperasi mulai hari ini berlokasi di wilayah Jakarta, Bandung dan Surabaya.

"Sebanyak 9 mal di Jakarta yaitu Lippo Mall Puri, Lippo Mal Kemang, Senayan Park, Pluit Village, Gajah Mada Plaza, Plaza Semanggi, Tamini Square, Cibubur Junction, Lippo Plaza Kramat Jati. Kemudian, 2 mal di Bandung, yaitu Bandung Indah Plaza, Istana Plaza. Serta, satu mal di Surabaya, yaitu City of Tomorrow," jelas Nidia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/8/2021).

Nidia menjelaskan, 12 mal tersebut mulai beroperasi dengan jam operasional setiap hari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. "Adapun kapasitas maksimal 25% dan tenan food and beverage (F&B) hanya melayani take away," jelasnya.

Khusus pengunjung usia di bawah 12 tahun dan di atas 70 tahun, tambah Nidia, dilarang untuk memasuki area pusat perbelanjaan. Sementara, tenan seperti bioskop, tempat hiburan, dan tempat bermain anak-anak masih ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut.

"Semua tenan menerapkan aturan protokol yang ketat dan saat pengunjung akan memasuki area mal harus menggunakan aplikasi Pedulilindungi. Tanpa kecuali di setiap pintu masuk menggunakan QR Code,” tegas Nidia.

Nidia menambahkan, guna menunjang penerapan sistem check in dan check out dengan aplikasi PeduliLindungi saat pengunjung memasuki area mal, beberapa mal di bawah LMI telah menyiapkan help desk.

"Help desk ini disediakan untuk membantu pengunjung atau pengemudi ojek online yang belum mengunduh aplikasi PeduliLindungi, sehingga proses check in dan check out di area mal bisa berjalan lancar," pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com