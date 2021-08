Festival Belanja Online Jakcloth dan Tokopedia Diramaikan 200 Brand

Jumat, 13 Agustus 2021 | 10:54 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Merayakan hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, JakCloth kembali menggelar festival belanja online dengan menggandeng Tokopedia. Ada 200 brand yang berasal dari UMKM lokal akan ikut berpartisipasi dalam program sale up to 99 and flash sale mulai Rp 17.000.

"Perhelatan industri kreatif clothing indie lokal Indonesia yang dilakukan JakCloth dengan menggandeng Tokopedia ini sebagai upaya kita membantu kebangkitan perekonomian dengan menggandeng pengusaha UMKM lokal yang bergerak di industri fesyen, bidang clothing yang selama ini terdampak masa pandemi," ungkap Perdana Kusuma, dari JakCloth dalam keterangannya kepada media, Jumat (13/8/2021).

Ditambahkan event ini memang sengaja di gelar lantaran kegiatan serupa di masa sebelumnya memang cukup diminati masyarakat. Oleh sebab itu Perdana mengatakan akan optimistis kegaiatannya kali ini akan sukses.

"Jumlah transaksi di event terakhir kami ada kurang lebih 25.000 pcs produk, maka kami berharap optimis dengan sale up to 99 persen ini, antusiasme masyarakat semakin meningkat lagi, kita akan mencapai angka yang lebih tinggi lagi," katanya.

Senada dengan Perdana, Senior Lead Fashion Tokopedia, Aldhy Darmayo juga mengungkapkan, selama pandemi ini, JakCloth menjadi salah satu contoh acara offline yang disesuaikan menjadi kegiatan yang digelar sepenuhnya secara online melalui Tokopedia dan terus menuai kesuksesan.

"Kami berharap kolaborasi eksklusif antara Tokopedia dan Jakcloth pada kesempatan kali ini terus mempermudah lebih banyak masyarakat Indonesia dalam menemukan berbagai pilihan produk fesyen hasil kreator lokal tanpa harus keluar rumah sekaligus mendorong UMKM fesyen terus berkontribusi dalam pemulihan ekonomi Indonesia," tandasnya.

Dalam festival belanja online dalam rangka menyambut HUT RI Ke 76 ini 200 brand akan ikut serta dalam kegiatan ini seperti Heyho, Mules,JC Premium Brand, Roughneck, Queen Beer, Crooz, Erigo, dan lainnya. Jakcloth sudah lebih dari 10 tahun mewadahi clothing line lokal, melalui event touring ke seluruh Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com