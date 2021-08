Nadine Alexandra dan dr soap Peduli Bumi Lewat Program Daur Ulang

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 12:46 WIB

Oleh : Mardiana Makmun / MAR

JAKARTA, Beritasatu.com – Aktris Nadine Alexandra bersama dr soap peduli pada bumi lewat program daur ulang sampah. Mereka menyediakan drop box kemasan untuk didaur ulang di sejumlah tempat dan menawarkan fasilitas jemput sampah ke rumah-rumah secara gratis.

“Lewat movie campaign What We Save Now, Will Save Us Later | dr soap®️ Heals Earth, kami mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah plastik dan semua orang bisa lebih bijak lagi mengonsumsi dan melakukan hal-hal kecil menuju perubahan yang besar untuk kelestarian bumi ini,” kata Nadine Alexandra dalam keterangan tertulis.

Kampanye ini juga didukung oleh beberapa komunitas peduli lingkungan yaitu Jakarta Vegan Guide, Lyfe With Less, dan Sebumi.

Eunike Selomith, Co-founder dr soap mengungkapkan, dalam kampanye ini, juga disediakan drop box di beberapa area sekitar Jakarta dan Surabaya. Selain itu, juga diluncurkan program Return & Earn berkolaborasi dengan Recosistem sebagai manajemen pengelolaan sampah ramah lingkungan.

“Konsumen yang ingin sampah kemasannya diambil gratis, bisa menghubungi recosistem.com, khususnya kemasan plastik dan kertas dari produk apapun, untuk kemudian didaur ulang,” ujar Eunike.

“Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya dr soap agar masyarakat bisa makin teredukasi dan membuat bumi menjadi lebih baik,” tambah Eunike.

Menurutnya, dr soap menawarkan lebih dari sekadar bisnis, tetapi pengalaman yang konsisten. Kemasan produk juga dibuat dari bahan-bahan premium dikemas dengan desain yang unik dan konsepnya yang menarik. "Kami berkomitmen untuk menjadi sustainable brand yang selaras dengan nilai perusahaan yaitu creativity, safety, dan sustainability," ujarnya.

Komitmen peduli pada lingkungan, ungkap Eunike, juga dibuktikan lewat penggunaan formulasi ramah lingkungan dengan klaim halal, plant- based & laboratory made ingredients, cruelty-free, paraben-free, dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya.

Co-founder dr soap lainnya, Joycellynne Stefanie menambahkan bahwa “kita sadar bahwa konsumen sekarang lebih tertarik dengan opsi sustainable yang membawa manfaat baik terhadap aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Kami memahami cara memadukan antara kreativitas dengan sustainability, dengan menciptakan desain yang sangat menarik serta kompatibel dan lebih menghargai lingkungan," tandas Stefanie.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com