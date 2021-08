Camilan Jadi Peluang Bisnis di Masa Pandemi

Selasa, 24 Agustus 2021 | 17:50 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi covid-19 telah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, membuka usaha menjadi salah satu pilihan terbaik.

Ada beberapa sektor yang menjadi peluang usaha di masa pandemi. Salah satunya, food and beverage. Kuliner menjadi salah satu sektor bisnis tahan krisis ekonomi, karena masyarakat masih membutuhkan makan dalam kondisi apapun.

Owner dan CEO Tahu Time Stephanus mengatakan, bisnis kuliner saat ini tengah naik daun. Hal tersebut, dipicu cara penyajian yang lebih kekinian. Tahu Time sendiri merupakan camilan yang memiliki 3 varian rasa, yaitu tahu krispi, tahu walik, dan tahu isi pedas atau jeletot.

"Tahu Time yang merupakan camilan berbahan dasar tahu, dan bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan di masa pandemi. Alasannya, tahu sendiri merupakan salah satu camilan favorit masyarakat Indonesia," kata Stephanus, di Jakarta, Selasa (24/8/2021).

Stepanus menjelaskan, Tahu Time mengusung konsep bisnis modern untuk mengangkat tahu sebagai jajanan tradisional menjadi makanan kekinian yang menjangkau berbagai kalangan, dengan rentang harga ramah di kantong.

"Melalui konsep gerobak, dapat menjangkau lebih banyak konsumen karena relatif gampang untuk ditemukan di manapun. Produk yang ditawarkan juga unggul karena memiliki tekstur luar yang renyah, sementara di bagian dalam kenyal dan empuk, cocok untuk konsumen Indonesia,” jelasnya.

Direktur marketing Tahu Time Maria Johana Salvatrix de Rozari menambahkan, Tahu Time bisa menjadi bisnis yang menjanjikan bagi mitra, karena memiliki beberapa keunggulan, seperti pemasaran produk offline melalui outlet, online melalui GoFood, dan mitra reseller sehingga menjadi solusi di masa pandemi.

"Bisnis tahu memiliki margin yang tinggi, pembayaran tunai dan tingkat pengembalian modal yang relatif cepat. Selain itu mitra usaha diberikan pelatihan produk, pelayanan, kontrol bisnis, dan pendampingan sebelum operasional usaha,” jelasnya.

Wanita yang akrab disapa Yetti ini menambahkan, nilai paket peluang bisnis waralaba Tahu Time sendiri sangat terjangkau, dengan modal Rp 20 juta.

"Dengan proyeksi harian dapat menjual 25 box per hari, dengan harga Rp 15.000 per box, maka dalam satu bulan akan mendapatkan omzet kisaran Rp 11,25 juta. Jika dikurangi dikurangi biaya-biaya, mitra akan mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 3,2 juta per bulan. Mitra akan balik modal kisaran 6,5 bulan,” tutup Yetty.

