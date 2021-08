Skincare Pertama dengan Manfaat 5-in-1, Skin Theory Raih Rekor Muri

Selasa, 24 Agustus 2021 | 21:37 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Skin Theory berhasil menyabet rekor Muri (Museum Rekor Indonesia) menyusul produk skincare (perawatan kulit) 5 in 1 (five in one). Produk ini satu-satunya di Indonesia karena punya manfaat 5 in 1 yaitu, mencakup 5 kandungan sekaligus, yang aman bagi kulit wajah.

"Produk ini dapat beraksi sebagai toner, essence, moisturizer, serum, dan ampoule sekaligus. Dengan kemasannya yang spray, produk ini sangat mudah untuk diaplikasikan, bahkan oleh para newbieyang baru mulai merawat kulit," kata Titis Indah Wahyu Direktur PT Kosmetika Global Indonesia di J99 Tower Jakarta Selatan, Selasa (24/8/2021).

Menurut Yusuf Ngadri, dari perwakilan Muri, Skin Theory memiliki keunikan tersendiri yang tidak dipunyai merek perawatan kulit lain.

"Selama ini yang kita kenal 1 in 1 atau 2 in 1. Tetapi, produk ini punya kelebihan 5 in 1 atau satu merek punya lima manfaat, dan ini satu-satunya di Indonesia," kata Yusuf.

Lebih lanjut Titis menambahkan, Skin Theory meraih sukses di bidang pemasaran meski di masa pandemi.

"Pertama, setiap orang makin membutuhkan perawatan kulit, khusunya perempuan. Ada yang ingin glowing atau awet muda. Kedua, dari survei yang kami lakukan, pandemi yang mengharuskan orang tinggal di rumah, menimbulkan mereka aware terhadap kesehatan kulit. Karenanya mereka mencari produk ini," katanya.

"Baru baru ini kami launching 250 ribu pieces dan selalu sold out," kata Titis. Kebanyakan pemasaran dilakukan melalui online dengan target ke depan, sasaran Skin Theory masuk ke toko toko besar di seluruh Indonesia. Tujuannya, makin mudah didapat kanmasyarakat.

Titis mengatakan, Skin Theory memiliki tekstur yang lightweightdan mudah meresap.

"Kandungannya juga kaya dengan bahan-bahan yang bermanfaat bagi kulit. Tidak hanya salmon DNA, tapi ada juga Ceramide, Fullerenes, Niacinamide, Hyaluronic Acid, Alpha Arbutin, Licorice Extract, Centella Asiatica dan Royal Jelly Protein. Jadi, produk serbaguna ini sangat cocok untuk merawat kulit kering, kusam, dan anti-aging agar menjadi lebih lembap, lembut, cerah, dan terjaga kekenyalannya,"katanya.

Skin Theory diciptakan karena keresahan pemilik serta tim perihal masih banyaknya konsumen yang menggunakan skincare yang menjanjikan hasil instan dengan bahan-bahan yang belum teruji dan belum tentu aman.

"Dengan adanya latar belakang itu, Skin Theory ingin menghadirkan perawatan wajah yang memiliki kualitas, keamanan dan teruji secara klinis, serta memberikan edukasi-edukasi untuk membantu para konsumen berjuang mendapatkan kulit yang sehat, terhindar dari berbagai masalah, dan tampil lebih baik," ungkap Titis.

