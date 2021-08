Bijak Berwisata dengan Memanfaatkan Promo

Rabu, 25 Agustus 2021 | 16:48 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Izin cuti liburan yang telat tiba bisa membuat rencana wisata batal dilaksanakan, apalagi jika promo yang diincarnya sudah selesai dan harga kembali melonjak. Mengingat popularitas masyarakat yang hendak berlibur sangat tinggi dan antusiasme warga demikian kuat maka tiket.com, yang tengah memperingati ulang tahun ke-10 terus melanjutkan gelaran promo “DEKADE” hingga 31 Agustus 2021.

VP Brand Marketing tiket.com, Maria Risa Puspitasari pun mengajak masyarakat untuk merancang perjalanan dengan bijak saat kondisi lebih kondusif. Dengan perencanaan perjalanan yang matang dapat memberikan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan harga lebih murah.

“Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi tiket.com sebagai pelengkap segala kebutuhan perjalanan masyarakat, dengan menyediakan layanan tes Covid-19 untuk dapat digunakan saat sebelum dan sesudah melakukan perjalanan. Pomo 'DEKADE' yang terus berlangsung dalam merayakan ulang tahun ke-10 tiket.com, maka mimpi traveling tahun ini masih dapat diwujudkan. Aplikasi tiket.com menyediakan segala kemudahan untuk pembelian tiket transportasi, akomodasi, tiket masuk ke berbagai tempat wisata, hingga keperluan jalan-jalan masa kini, yaitu tes Covid-19,” ujar dia dalam siaran pers, Rabu (25/8)

Risa menambahkan, fokus utama tiket.com saat ini juga turut mengakselerasi pembentukan herd immunity dengan membuka sentra vaksinasi di berbagai kota secara aktif. Nantinya, effort ini akan mendorong angka kunjungan wisata domestik agar dunia travel Indonesia dapat segera bangkit dan pulih kembali. Hal ini terbukti dari promo tiket.com yang secara efektif mendorong angka kunjungan ke destinasi wisata di Indonesia.

“Selain itu, walaupun proses vaksinasi tengah berjalan, kami tetap mengajak masyarakat agar selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak fisik selama dalam perjalanan atau tengah berwisata. tiket.com turut mengajak masyarakat untuk selalu merencanakan liburan dengan matang, agar aman dan nyaman sesuai keinginan hati,” kata dia.

Berlangsung selama 8 hari penuh (24-31 Agustus 2021), diskon “DEKADE” mencapai 55% + ekstra diskon hingga Rp 1 juta untuk semua fitur tiket.com tanpa terkecuali, mulai dari pembelian tiket pesawat, kereta api, menginap di hotel, tiket Homes, tiket To Do, hingga layanan jasa sewa kendaraan.

Berikut skema diskon "DEKADE" yang terdiri atas diskon hingga 5% + ekstra diskon hingga Rp 1 juta berlaku untuk semua jenis penerbangan, hotel, kereta, sewa mobil, tiket TO DO, hingga car transfer; diskon 20% untuk pembelian tiket pesawat Sriwijaya Air, NAM Air, Batik Air, Citilink, Garuda, dan Super Air Jet; diskon khusus penginapan domestik, yaitu hotel dan akomodasi non-hotel hingga 50% + ekstra diskon hingga Rp 1 juta; diskon untuk fitur tiket To Do, termasuk tes Covid-19 hingga 55% + ekstra diskon hingga Rp 1 juta; diskon khusus kereta api hingga Rp 60 ribu yang berlaku untuk pemesanan semua rute perjalanan via aplikasi; diskon khusus penyewaan mobil hingga Rp 540 ribu untuk pemesanan semua jenis mobil di berbagai kota; diskon jasa Car Transfer hingga Rp 140 ribu untuk pemesanan semua jenis mobil yang mengantarkan menuju bandara dan stasiun kereta semua rute, via aplikasi; dan promo event di tiket To Do, dengan diskon 10% untuk pembelian semua event melalui aplikasi.

