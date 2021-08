Agatha Chelsea Ungkap Rahasia Kecantikan ala Korea

Jumat, 27 Agustus 2021 | 13:11 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Aktris dan penyanyi Agatha Chelsea akhirnya mengungkapkan rahasia kecantikannya. Ia mengaku gaya makeup Korea atau Korean beauty yang tampak flaweless atau no makeup look masih banyak digandrungi dan seakan tidak pernah ada habisnya. Mulai dari gaya makeup yang berat hingga yang alami dan membuat awet muda.

Hal itulah yang menjadi alasan K-Beauty Enthusiast Agatha Chelsea memilih makeup ala Korea karena seperti merepresentasikan kepribadiannya.

"Look makeup andalan aku, no makeup look, suka warna yang flawless, jadi orang melihat aku seperti tidak makeup. Fresh look ala Korea, merasa lebih cocok untuk aku, karena aku merasa nggak cocok kalau pakai makeup bold. Aku jadi merasa seperti bukan diriku sendiri," ucapnya dalam keterangannya Jumat (27/8/2021) saat peluncuran produk Korea barenbliss.

BACA JUGA Ini Salah Satu Cara Dapat Tampil Seperti Artis Korea

Ia mengaku hampir selalu memakai makeup setiap hari demi kebutuhan syuting atau kesibukannya di dunia hiburan. Digandeng label barenbliss (BNB) dari Korea, beauty enthusiasts ini mengungkapkan rahasia makeup kreasi Korean Vibes yang ia gunakan. Salah satunya adalah berry makes comfort lip matte, the fortune cookie eyeshadow, spark-tacular party blush on, dan rich girl in area highlighter ala MUA Korea Jina Kim yang juga Co-Founder barenbliss.

“Menurut saya, make up merupakan sesuatu yang magical yang bisa memberikan perasaan bahagia untuk semua orang, begitu pula untuk saya. K-Beauty enthusiasts dapat merasakan kebahagiaan yang sama dengan saya dan lebih termotivasi untuk menghadapi hari-harinya dengan semangat,” kata MUA Korea Jina Kim secara daring.

Brand Director barenbliss Susanti Kesara mengatakan pandemi berkepanjangan berdampak terhadap kesehatan mental dan berkurangnya motivasi untuk tampil tetap cantik khususnya para perempuan yang masih aktif beraktivitas walaupun kondisi work from home. Menurutnya K-Beauty membantu beauty enthusiasts dapat merasakan manfaat dari color therapy dan joyful feeling untuk bermain dengan warna yang cantik dan fashionable selama di rumah.

BACA JUGA Sukses Jadi Youtuber's, Agatha Chelsea Jajal Dunia Presenter

“Yang terpenting make-up itu bisa memberikan manfaat bagi kulit seperti PH-balancing formula, vitamin, antioksidan, moisturizer, serta tidak memiliki kandungan yang membahayakan kesehatan dan kulit seperti paraben, alkohol, mineral oil, talc, maupun sulfates,” kata Susanti.

Agatha Chelsea membuktikan dirinya selalu menggunakan K-Beauty dalam kegiatan sehari-hari. Kebutuhannya akan produk make-up yang tahan lama harus dapat menjaga kelembapan hingga 24 jam.

“Walau pakai make-up juga harus mampu merawat kulit saya agar cantik luar dalam,” tutup dia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com