Bisnis Piama CKL Looks Melesat di Masa Pandemi

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu tren fashion yang melejit selama pandemi covid-19 adalah baju rumah. Ini terjadi karena masyarakat beradaptasi dengan kondisi yang mewajibkan setiap orang untuk meminimalisasi mobilitas dan lebih banyak melakukan kegiatan dari rumah serta bertatap muka secara virtual.

Pandemi juga menyebabkan semua usaha hampir tergerus, dan banyak yang mengurangi produksi. Terlebih, menurunnya daya beli masyarakat membuat perekonomian melemah. Namun, ada juga beberapa usaha yang masih lancar dan bahkan semakin kuat di masa pandemi ini. Salah satunya, bisnis piama fashion yang digeluti CKL Looks.

Owner CKL Loooks, Zilaksono, mengatakan, keberhasilan yang diraih CKL Looks membuktikan pandemi tidak membuat bisnis fashion mandek. Bahkan, semakin bagus perkembangan pasarnya.

"Sebagai produsen piama, rancangan yang menarik dan pemilihan bahan serta motif yang tepat, menjadi kunci keberhasilan memikat calon konsumen. Hal itu masih ditambah dengan kualitas yang selalu kami kedepankan. Tak heran, banyak kalangan yang menyebut kami sebagai pencetus piama fashion," kata Zilaksono dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Minggu (5/9/2021).

Zilaksono menjelaskan, CKL Looks pertama kali dirintis tahun 2017 di Bandung. Awalnya, CKL Looks yang mempunyai akun Instagram @ckl.looks merupakan industri pakaian rumah. "Berdirinya CKL Looks karena saya ingin menciptakan baju rumah yang fashionable dan bisa digunakan saat bepergian. Jadi, ketika menggunakan baju tersebut dan tiba-tiba harus pergi tidak perlu repot mengganti baju lagi," jelasnya.

Menurut Zilaksono, CKL Looks menggunakan bahan kaos pada awal produksi. Seiring berjalannya waktu dilakukan inovasi, termasuk mengganti bahan kaos menjadi bahan rayon. Inovasi ini menciptakan piama dengan model kerah kancing yang berhasil menjadi produk terbaik dan best seller selama kurun waktu tiga tahun hingga saat ini

"Seiring waktu, omzet piama yang kami menunjukkan respon positif hingga tembus pasar mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Brunei Darussalam dan Arab Saudi," tandasnya.

Gebrakan besar yang dilakukan CKL Looks selanjutnya adalah melalui endorse dari kalangan artis dan selebritas. Bahkan, artis sekelas Nagita Slavina ikut dilibatkan. Adapun deretan artis dan selebritas lainnya yang ikut menggunakan CKL Looks, yaitu Arya Saloka, Aurel Hermansyah, Atta Halilintar, Anang, Ashanty, Shireen Sungkar, Citra Kirana, Syahnaz Sadiqah, Zaskia Adya Mecca, Rachel Venya, Keanuagl, dan masih banyak lagi.

"Saat ini, piama yang diproduksi CKL Looks mampu terjual hingga 60.000 pieces. Angka ini merupakan pencapaian yang fantastis karena berhasil diraih saat bisnis lain mengalami pasang surut. CKL Looks malah menjadi pelopor piama fashion nomor satu di Indonesia," pungkas Zilaksono.

