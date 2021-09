Cerita Pesepada Nikmati Manfaat Asuransi Sepeda All Risk

Selasa, 7 September 2021 | 23:40 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Bersepeda masih menjadi hobi sebagian masyarakat di Indonesia selama masa pandemi covid-19.

Olahraga ini bisa meningkatkan imunitas tubuh apabila dilakukan secara rutin. Stres pun bisa hilang karena dimanjakan pemandangan alam atau perkotaan saat bersepeda.

Meski begitu, bersepeda juga memiliki risiko tersendiri, misalnya kerusakan atau pencurian sepeda.

Marcia Wibisono, termasuk pesepeda yang sadar akan risiko tersebut. Untuk menghadirkan ketenangan pikiran, Marcia memutuskan untuk mengasuransikan sepeda kesayangannya.

Wanita yang sehari-hari bekerja sebagai pengacara ini membeli produk asuransi sepeda jenis comprehensive atau all risk, yang dikembangkan oleh startup insurtech Qoala bekerja sama dengan perusahaan asuransi Takaful Umum dan pialang asuransi Mitra Jasa Pratama. Produk ini dijual di aplikasi Qoala Plus.

"Pada dasarnya, saya tipe orang yang sangat sadar asuransi. Menurut saya, sepeda road bike sudah menjadi barang mewah yang sering menjadi incaran pencuri, dan kecelakaan sepeda kini marak terjadi. Ditambah lagi, dengan adanya musim peloton, terutama bagi para average speed seeker, tentunya risiko pun meningkat. Asuransi sepeda menjadi hal yang sifatnya must have atau wajib dipunya," ungkap Marcia dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Marcia juga sudah merasakan manfaat asuransi sepeda ini. Pada bulan Maret lalu, seminggu setelah membeli produk asuransi sepeda tersebut di aplikasi Qoala Plus, sepeda yang dikendarainya rusak akibat menabrak sepeda motor.

Namun Marcia tak perlu mengeluarkan biaya apapun, karena biaya perbaikan dan penggantian suku cadang sepeda miliknya ditanggung oleh perusahaan asuransi Takaful Umum.

"Tidak terbayang kalau dulu tidak beli asuransi, kayaknya sekarang sudah berhenti olahraga sepeda. Pilihan saya tepat, Qoala Plus, satu-satunya yang menyediakan asuransi sepeda all risk. Proses klaim pun sangat terbantu oleh kinerja tim Qoala Plus," ungkap Marcia.

Head of Insurance Product Qoala, Gatot Sugianto menjelaskan, asuransi sepeda Qoala yang dirilis di bulan Oktober tahun lalu ini memang baru pertama ada di Indonesia. Seperti halnya asuransi comprehensive untuk mobil, tidak hanya kerusakan total saja yang ditanggung, tetapi juga untuk kerusakan sebagian.

"Asuransi comprehensive mencakup perlindungan akibat segala kerusakan dan kehilangan total atau segala risiko. Tambahan benefit lainnya yang dapat dipilih yakni tambahan perlindungan untuk kecelakaan diri, tuntutan hukum pihak ketiga, hingga perlindungan akibat bencana alam dan huru-hara. Bahkan, asuransi ini juga menanggung biaya evakuasi dan ambulans apabila terjadi kecelakaan di jalan," papar Gatot.

Lalu, apa ketentuan untuk bisa membeli produk asuransi ini?

"Asuransi sepeda ini melindungi sepeda yang harga belinya mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 250 juta. Usia sepeda mulai dari baru hingga bekas maksimal usia 5 tahun pemakaian. Preminya terjangkau, mulai yang termurah sebesar Rp 50.000 per tahun," tambah Gatot.

Sumber: BeritaSatu.com