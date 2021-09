Masuk Zona Hijau, Pemkab Lombok Barat Siap Gelar Festival Pesona Senggigi

Minggu, 26 September 2021 | 09:06 WIB

Oleh : Awal Ahmad / FMB

Lombok Barat,Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers PPKM secara virtual mengatakan situasi jumlah kasus aktif per 5 September dibandingkan dengan awal Level PPKM 9 Agustus 2021, secara nasional mengalami penurunan sebesar -65,33%. Untuk per Wilayah (Pulau) di luar Jawa-Bali, penurunan tertinggi terjadi di Nusa Tenggara (NTB dan NTT) sebesar -73,76%.

Seiring dengan penurunan level dalam PPKM memberikan dampak positif untuk sektor pariwisata. Menyambut hal itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pariwisata menyiapkan beberapa event yang tersebar di Kawasan Wisata Senggigi, Gerung, Lembar, dan Sekotong. Rangkaian kegiatan ini juga menjadi salah satu dukungan Pemkab Lombok Barat menyambut perhelatan World Suprbike di Mandalika.

“Khusus Senggigi, yang paling dekat ini kita siapkan untuk Festival Pesona Senggigi dengan menggandeng teman-teman hotel bintang empat dan lima. Nantinya kegiatan tersebut akan menjadi paket atraksi di hotel sehingga diharapkan mampu meningkatkan staycation. Usai itu kita siapkan paket hiburan musik dan kompetisi kopi. Dengan kolaborasi, sinergi, dan inovasi kita harapkan mampu membangkitkan pariwisata di Lombok Barat,” terang Kepala Dinas Pariwisata, Saepul Akhkam, Minggu (26/9/2021).

Berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat, dan para pelaku pariwisata di bidang akomodasi, kuliner, dan oleh-oleh, Dinas Pariwisata Lombok Barat akan mengawali event di Kawasan Senggigi ini dengan “Road To Festival Pesona Senggigi” dan dilanjutkan dengan main event “Festival Pesona Senggigi” sepanjang bulan Oktober 2021. Event Festival Pesona Senggigi akan menampilkan festival kuliner, aneka gelaran seni seperti tarian hingga pewayangan, pameran ekonomi kreatif, aneka kompetisi, dan hiburan.

Di awal November 2021, ada event musik yang akan diawali dengan “Road To Music of Senggigi” di Taman Kota Gerung dan Pusat Oleh-Oleh Sasaku Batulayar. Kemudian dilanjutkan dengan “Music of Senggigi” di Sheraton Senggigi.

Beralih ke wilayah selatan Lombok Barat, Dispar akan menggelar Festival Air “Cinta Laut” dengan aneka kegiatan edukatif di Pantai Elak-elak pada akhir Oktober 2021. Selain itu juga akan ada kegiatan Pokdarwis Camp yang akan dilaksanakan di Pantai Cemare.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan event Manual Brewing Competition di akhir minggu pertama November 2021. Event ini akan dilaksanakan di Svarga Hotel, Senggigi.

“Selain untuk membangkitkan sektor pariwisata, kegiatan itu nantinya diharapkan mampu memberikan angin segar bagi pelaku usaha yang ada di kawasan wisata,” harap Akhkam.

Sementara itu, Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S. Wibowo dalam ekspose event pariwisata yang digelar Rabu (22/9) mengapresiasi upaya pemerintah memulihkan perekonomian masyarakat khususnya di sektor pariwisata. Walaupun kondisi saat ini sudah tidak separah sebelumnya, ia mengingatkan agar dalam pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan secara maksimal.

“Saya sangat mengapresiasi karena persiapan sudah matang. Semoga tidak ada kendala dan semoga target nya tercapai. Untuk itu perlu diantisipasi agar bagaimana caranya menyajikan suasana yang betul-betul komitmen menerapkan protokol kesehatan,” pesannya.

Sumber: BeritaSatu TV