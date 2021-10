Ini Alasan Kosmetik Lokal Diminati Makeup Artist Indonesia

Rabu, 6 Oktober 2021 | 23:24 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Saat ini, ada banyak brand lokal dalam industri kosmetik di tanah air. Pasalnya, merek kosmetik lokal dirasa lebih tepat untuk kulit wanita Indonesia dibandingkan brand kosmetik dari luar negeri.

Dari sekian banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran, After Beaute menjadi salah satu produk lokal yang tengah disukai masyarakat Indonesia, terutama di kalangan penata rias atau makeup artist (MUA).

Menurut pendiri After Beaute, Andhita Irianto, After Beaute dikenal dengan produk kosmetiknya yang mewah dan eksklusif namun dengan harga terjangkau.

"Eksistensi After Beaute di dunia kosmetik Indonesia dimulai sejak merilis lip cream dengan 3 varian shades pada 31 Maret 2021 lalu, yaitu Madame, Kinda Cute, dan Velvet Waffle," ujar Andhita dalam keterangannya, Rabu (6/10/2021).

Andhita menceritakan, lip cream After Beaute bisa dilirik MUA se-Indonesia karena 3 varian shades merupakan warna-warna umum atau basic yang biasa dipakai wanita, yaitu warna nude, bold, dan soft matte.

Ketiga varian shades tersebut dirasakan bisa memenuhi kebutuhan para MUA saat merias wajah klien, dimulai dari acara formal sampai kasual, seperti itu pernikahan, pesta, wisuda, photo dan video shoot dan lain-lain.

"Jadi dari 3 varian itu, ada dua yang nude (warna kulit), yaitu kinda cute yang best seller dan velvet waffle. Untuk tipe bibir hitam bisa menggunakan kinda cute, dan untuk tipe bibir yang lebih ke pink atau pucat bisa pakai velvet waffle. Sedangkan kalau madame, biasanya dipakai untuk ombre lip," jelasnya.

Andhita mengatakan, saat ini riasan bibir ombre masih sangat digandrungi wanita karena pengaruh dari tren riasan Korea. "Kan ombre lip lagi best of the best lip cream pada saat sekarang, karena kalau cewek itu 'dikit-dikit ombre' karena lagi hype 'korea-korea-an'. Jadi, tergantung cocoknya klien saja, apakah warna nude atau kalau mau ombre nanti tinggal ditimpa oleh madame,” terang Andhita.

Andhita mengakui, untuk sampai disukai para MUA se-Indonesia tidak mudah. Ia mengaku di awal sempat bingung ingin menyasar pasar yang mana. Tapi melihat animo luar biasa muncul pada para MUA, maka diputuskan untuk memilih pasar tersebut.

"Kebanyakan produk lokal sekarang tujuan utamanya mungkin masyarakat luas Indonesia dan bukan fokus ke profesi MUA. Kalau aku justru sebaliknya. Yang belum diminati orang, yaitu MUA, agar produk After Beaute bisa dipakai MUA seluruh Indonesia. Itu karena MUA di Indonesia sudah banyak, dan tahu mana yang bagus seperti apa, keunggulan produk seperti apa, yang cocok untuk klien seperti apa," jelasnya.

"Jadi, tinggal dari pihak kami, bagaimana kami membuat MUA yang memakai produk After Beaute tidak malu dan tidak disepelekan. Dan alhamdulilah kami sudah 6-7 bulan sudah mulai kuat, di mana pasarnya banyak dipakai makeup artist di Indonesia, dan insyaallah akan terus berlanjut,” tambahnya.

Andhita mengatakan sejak awal berdiri, After Beaute ingin menjadi brand kosmetik lokal berkualitas yang bisa disandingkan dengan merek kosmetik impor.

Saat ini, After Beaute telah dipakai MUA se-Indonesia. Mulai dari yang baru sampai yang ternama, seperti Dean, Eva Twinny, nanathnadia, Bima Chang, Adi Rustana, dan Mona Markem. Selain itu, produknya juga suka dipakai oleh influencer besar, seperti Rachel Vennya, Millen Cyrus, Shafa Harris, dan Jovi Adhiguna.

"Jadi, After Beaute memang bisa dilirik MUA karena kualitasnya juga. Jadi, para MUA di Indonesia selalu bilang kualitas lip cream After Beaute itu bagus produknya, tahan lama, gampang dihapus dan nggak melukai bibir. Jadi, itu juga merupakan poin terbesar dari berkembangnya After beaute saat ini, bisa cepat menemukan pasar dan menguat seperti sekarang," pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com