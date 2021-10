Crocs Buka Toko Terbaru di Grand Indonesia

Kamis, 7 Oktober 2021 | 21:21 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Produsen sepatu Crocs, membuka toko terbarunya di Lantai 3 East Mall, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Lokasi Grand Indonesia yang terletak di pusat Jakarta dan mudah diakses dengan transportasi massal membuat pelanggan dapat semakin mudah berbelanja Crocs.

Toko di Grand Indonesia ini menawarkan konsep self-serve karena Crocs ingin semakin dekat dan mengenal pelanggannya. Pengalaman unik yang ditawarkan Crocs di toko terbarunya adalah pelanggan dapat melakukan personalisasi pembelian jibbitz.

"Dengan konsep ini, pelanggan dapat mempergunakan koleksi klasik Crocs sebagai kanvas mereka untuk berekspresi. Kategori sandal juga terbukti memiliki frekuensi pembelian yang lebih tinggi untuk berbagai kesempatan pemakaian. Dan, layar digital di dalam toko menjadi daya tarik yang melampaui brand awareness dan bertujuan untuk menyenangkan pelanggan kami," kata GM Brand Marketing of MAP Active, Nino Priambodo.

Gerai ini merupakan toko Crocs terbesar di Indonesia dan mencerminkan pesan merek (brand message) dari Crocs yaitu Come As You Are yang mudah dijangkau oleh siapapun dari segala usia.

"Dengan berbagai macam produk yang ditawarkan, konsumen diharapkan dapat menemukan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka mulai dari koleksi jibbitz, koleksi klasik ikonik, sandal musim panas, sandal jepit, slide, dan LiteRide. Karena Crocs percaya semua orang harus merasa nyaman dengan diri mereka dan dalam keadaan apapun," tamba Nina.

Koleksi SS21 Season 2 yang ditampilkan di toko Crocs Grand Indonesia memperkenalkan kampanyenya yang paling inklusif Come As You Are, di mana Crocs mengundang orang untuk datang sebagai diri mereka sendiri dan berkreasi bersama Crocs melalui lensa filter Crocs.

Pada acar peluncuran toko secara virtual ini, Crocs mengundang Listya Novilda dan Kevin Julio sebagai representasi generasi muda kreatif Indonesia. Listya dan Kevin membagikan tips bergaya dan bagaimana cara mereka menemukan makna comfort (nyaman) melalui Crocs.

"Crocs adalah merek yang percaya bahwa setiap orang harus merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Kami percaya bahwa kenyamanan dan gaya ada di mata yang melihatnya dan ekspresi pribadi adalah hak setiap individu. Kami adalah merek untuk semua orang, dan koleksi klasik menawarkan berbagai produk yang tepat untuk siapa saja," tutur Nina.

