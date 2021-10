tiket.com Telah Terhubung dengan PeduliLindungi

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 12:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Agen perjalanan daring, tiket.com telah terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi sejak 5 Oktober. Langkah ini merupakan strategi untuk kembali membangun popularitas pariwisata di Indonesia. Fitur Safe Entrance yang banyak digunakan untuk memasuki ruang publik, kini sudah dapat diakses dari aplikasi tiket.com guna makin memudahkan masyarakat yang telah divaksin untuk menikmati berbagai ruang publik di Indonesia dengan nyaman dan aman.

Fitur Safe Entrance dari PeduliLindungi memiliki beberapa manfaat. Beberapa di antaranya adalah untuk memastikan bahwa pengunjung lokasi publik semuanya telah divaksinasi, dan sebagai alat hitung kapasitas maksimal bagi pengelola lokasi publik.

Co-Founder dan Chief Marketing Officer tiket.com, Gaery Undarsa mengatakan layanan fitur tersebut disediakan guna memudahkan dan melengkapi kebutuhan akses perjalanan sehari-hari masyarakat, sehingga aktivitas safe entrance dapat dilakukan melalui aplikasi tiket.com sebagai platform perjalanan yang dapat diandalkan.

“Kami optimis fitur ini dapat berkontribusi dalam pengendalian kasus Covid-19 di Indonesia dan dapat mendukung kebangkitan perekonomian serta pariwisata di Indonesia. Kami terus mengajak masyarakat untuk segera melengkapi perlindungan diri melalui vaksinasi. Melalui vaksinasi Covid-19 masyarakat dapat memiliki akses untuk menikmati beragam fasilitas publik karena status vaksinasi pun secara otomatis tercatat di PeduliLindungi. Selain itu, protokol kesehatan patut menjadi kebiasaan baru dalam kehidupan, karena angka vaksinasi tinggi dan disiplin protokol kesehatan adalah solusi tepat menuju masa post-pandemic,” ujar Gaery dalam siaran pers.

Pada aplikasi tiket.com, di laman muka terdapat ikon Safe Entrance via PeduliLindungi. Pengguna tiket.com cukup klik tabel tersebut, memasukkan nama dan NIK untuk check in. Tombol fitur Safe Entrance via PeduliLindungi pun tidak hanya untuk check in belaka, tetapi juga dapat digunakan untuk check out ketika masyarakat telah exit atau keluar dari ruangan publik tersebut.

Akurasi hasil keterangan tertampil akan sesuai dengan data pengguna dalam PeduliLindungi, yaitu dalam 3 kategori warna:



Merah

Warna merah pada barcode PeduliLindungi artinya pengunjung belum divaksinasi Covid-19 atau bisa juga pengunjung dalam kondisi terpapar atau kontak erat dengan Covid-19. Pengunjung yang memiliki status warna ini tidak diperbolehkan masuk ke tempat umum.



Kuning

Warna kuning artinya pengunjung sudah divaksinasi dosis pertama. Pengunjung bisa diperbolehkan masuk usai petugas melakukan verifikasi lebih lanjut. Pengunjung yang memiliki warna barcode ini wajib menerapkan protokol kesehatan sangat ketat.

Hijau

Warna hijau pada barcode PeduliLindungi merupakan status aman bagi pemiliknya. Warna hijau artinya pengunjung sudah melakukan vaksinasi dosis lengkap dan diperbolehkan masuk tempat umum.



Bergabungnya tombol fitur Safe Entrance via PeduliLindungi dalam aplikasi tiket.com semakin melengkapi jajaran opsi, dan layanan cerdas penyedia kebutuhan perjalanan domestik dan internasional bagi masyarakat.

