Rayakan Anniversary ke-4, iStyle.id Usung Kampanye #iStyleBaruKorea

Jakarta, Beritasatu.com – Platform e-commerce Beauty, Korean & lifestyle berkonsep online mall, iStyle.id akan merayakan anniversary ke-4 pada 10 Oktober 2021. Mengusung tema kampanye #iStyleBaruKorea, momen ulang tahun ini akan memanjakan para pecinta Korea dengan rangkaian talkshow inspiratif serta promosi berbagai produk Korea yang asli dan berkualitas.

Dengan penambahan usianya iStyle.id berharap dapat menjadi platform yang mendukung pelanggan untuk lebih percaya diri, dan menjadi main lead atau tokoh utama dalam kehidupannya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki minat tinggi akan Korean wave. Bahkan Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE) mengungkap, pada 2021 Indonesia merupakan negara ke-4 tertinggi di dunia yang paling tertarik dengan korean wave. Tercatat bahwa satu dari dua orang Indonesia menyukai hal-hal tentang Korea, mulai dari film, drama, musik, dan acara hiburan lainnya.

“Tren Korean wave ini ikut memengaruhi preferensi produk masyarakat dan menjadi inspirasi bagi mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari, dan ini terlihat dari bagaimana produk-produk Korea menjadi yang paling banyak diminati oleh pelanggan iStyle.id,” ujar CEO iStyle.id, Steven Calvin Victory, dalam keterangan pers Kamis (7/10).

Steven menambahkan, melalui kampanye #iStyleBaruKorea pihaknya terus menguatkan komitmen untuk menjadi teman atau chingu bagi para pecinta Korea di Indonesia. “Mereka bisa membeli produk asli langsung dari brand di K-Mall, berdiskusi seputar Korea di K-Hub, hingga ikut merayakan anniversary kami dengan berbagai promosi produk-produk Korea,” katanya

Kampanye #iStyleBaruKorea juga menghadirkan talkshow dengan topik empowerment yang terinspirasi dari tokoh utama drama Korea, antara lain keberanian mewujudkan mimpi seperti Seo Dal Mi dalam drama “Startup”, menghadapi dan berdamai dengan inner self seperti Ko Moon Young di “It’s Okay Not to Be Okay”, dan tips menjadi fearless seperti Hong Cha Young di “Vicenzo”. Program talkshow ini akan dilaksanakan setiap Minggu, mulai 10 Oktober dan bisa diikuti oleh siapa saja secara gratis.

“Melalui kampanye #iStyleBaruKorea, kami ingin pelanggan merasa terhibur dan mendapatkan insight inspiratif, selain tentunya memenuhi kebutuhan produk penunjang gaya hidup mereka dengan berbagai produk Korea yang tersedia di platform kami. Dengan beragam fasilitas ini, pelanggan pun dapat menjadi tokoh utama dalam hidupnya, seperti tokoh-tokoh di drama Korea yang selama ini menginspirasi mereka,” ungkap CMO iStyle.id Ardi Sudarto.

Ditambahkan oleh Ardi, kampanye #iStyleBaruKorea menghadirkan empat pilar produk Korea, antara lain K-Beauty dengan kampanye tahunan “Korean Beauty Fair”, K-Food dengan hadirnya “K-Point” yang menjual berbagai makanan dan minuman khas Korea, K-Lifestyle lewat content platform “K-Hub” yang menyajikan sumber informasi tren dan inspirasi tentang Korea, serta K-Fashion yang bekerjasama dengan berbagai brand fesyen Korea, salah satunya adalah dengan tersedianya pop-up store brand tas Marhen J di Mall of Indonesia hingga 10 Oktober.

Selain itu, iStyle.id di tahun ini menjadi digital platform resmi gelaran Korea Festival 2021, sebuah acara kebudayaan Korea tahunan yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia.

Program anniversary iStyle.id bertemakan #iStyleBaruKorea ini menghadirkan berbagai produk Korea lengkap dengan promosi yang bisa dimanfaatkan pecinta Korea untuk memenuhi wishlist di akhir tahun, di antaranya flash sale serba Rp 40 ribu dan Rp 140 ribu sepanjang Oktober; cashback hingga Rp 400 ribu untuk produk dari berbagai brand ternama; ekstra diskon hingga 44% untuk transaksi di aplikasi; diskon hingga 90% untuk produk kecantikan, fesyen, dan lifestyle; serta diskon tambahan untuk berbagai transaksi bank hingga 25%. Pecinta Korea pun dapat menikmati layanan pengiriman 3 jam sampai serta layanan omnichannel di mall offline Lotte Shopping Avenue dan Lotte Mart.

