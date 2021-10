Berkat Kebaya Terus Bereksplorasi Ciptakan Desain Baru

Selasa, 12 Oktober 2021 | 06:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Desain kebaya yang elegan khas Indonesia yang dikemas dengan butiran pernak-pernik cantik selalu menjadi daya tarik utama bagi mempelai wanita yang hendak menuju pelaminan. Ornamen blus tipis yang halus memikat hati para penikmat seni yang kagum akan keindahan pola detail yang membalut tubuh perempuan.

Pakaian kebaya yang sarat makna ini masih tetap eksis dikenakan dalam acara pernikahan. Meski sudah berdiri sejak puluhan tahun, brand fashion ternama Berkat Kebaya milik Devina Shanti terus mengeksplorasi dengan menciptakan kombinasi warna dan desain baru yang tidak membosankan.

Devina menegaskan dirinya masih tetap ingin mencoba hal baru dan yang berbeda dari apa yang sedang ia tekuni sekarang. Pernah juga Devina membuat terobosan gamis dan pakaian model lain, akan tetapi ia berfokus lebih pada kebaya karena dinilai spesial. Akun Instagram @berkatkebaya yang saat ini memiliki 75.000 followers lebih telah memposting beragam variasi kebaya berbeda yang diusung Devina.

“Kebaya itu busana yang anggun bersahaja ketika membalut tubuh perempuan. Saya senang misalnya diminta menyiasati tubuh gemuk dengan kebaya kerah V atau sabrina, juga apabila harus mempercantik orang bertubuh kecil dengan penempatan payet dan sulam pada bagian depan kebaya,” ujar Devina.

Sejak tahun 2015, Berkat Kebaya mengusung warna-warna kalem dengan sentuhan yang lebih anggun dan feminim. “Dulu Berkat Kebaya hanya mempersiapkan desain custom, namun sekarang bisa sewa perdana dan ready stock. Puluhan sampai ratusan pakaian bisa kami jual ke Malaysia dan Singapura, biasanya langsung habis karena limited edition,” tambah Devina.

Menurutnya, mahakarya paling disukai selama perjalanan membuat kebaya custom adalah ketika membuatkan desain yang pakai Shiren Sungkar. Ia menyebut telah memadupadankan warna broken white dan abu-abu, lalu pada bagian buntut pinggang ke bawah dilukiskan coraknya oleh tangan.

“Sebelum tidur biasanya banyak inspirasi datang. Semua yang ada di kepala biasanya dicatat supaya tidak lupa,” ujar perempuan yang memiliki hobi bersepeda ini.

Karya Devina juga menjadi sorotan di berbagai kawasan seperti Amerika Serikat, Perancis, Rusia, Timur Tengah dan India. Fotografer asal Dubai dan London juga menawari sesi pemotretan Berkat Kebaya. Sejak tahun 2007 masuk ke televisi, Berkat Kebaya semakin dikenal luas dari mulut ke mulut. Hingga saat ini, pelanggan Berkat Kebaya banyak tersebar di Dubai, Singapura, London UK, Srilanka, johor baru, dan Kuala Lumpur.

“Bersyukur sekali peminat Berkat Kebaya ada yang sampai datang dari Malaysia atau Singapura hanya untuk mendapatkan kesempatan mengenakan busana rancangan saya,” ujarnya.

Devina sudah tiga kali membawa Berkat Kebaya tampil di ajang Singapore Fashion Show tahun 2009, 2013 dan 2018.

Selama menekuni fashion desain, Devina telah menerima beberapa penghargaan bergengsi seperti Best Women in Fashion Designer: Best Creativity and Women Award Winner 2020, Best Inspiring Creativity Awards Winner 2021 (Majalah Penghargaan Indonesia), Best Inspiring and Women Award Winner 2019 - 2020 (World Achievement Association), Prestisius Best Inspiring Women 2021 di Bogor.

