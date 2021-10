Bebek Kaleyo Buka Cabang di Jatiasih Bekasi

Kamis, 21 Oktober 2021 | 08:59 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Bebek Kaleyo merupakan salah satu restoran yang menyajikan hidangan bebek berkualitas dengan daging empuk dengan sambal khas yang dahsyat. Guna meluaskan target pasar, Bebek Kaleyo membuka cabang terbaru yakni Bebek Kaleyo Jatiasih, Bekasi pada Kamis (21/10/2021).

Dalam rangka Grand Opening Bebek Kaleyo Jatiasih terdapat program diskon hingga 100%. Bebek Kaleyo memberikan penawaran menarik dengan undian potongan harga minimal 20 persen hingga 100 persen bagi siapa saja yang melakukan transaksi selama grand openingberlangsung.

BACA JUGA Bebek Kaleyo Hadirkan Situs Layanan Pesan Antar

Public Relations Bebek Kaleyo, Indah Andiyani mengatakan selain antusias terhadap program diskon yang menarik, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas Bebek Kaleyo menjadi faktor utama Bebek Kaleyo kian berkembang saat ini.

"Terbukti dari ramainya pengunjung pada saat Grand Opening Kaleyo di berbagai cabang. Ini dikarenakan Bebek Kaleyo memegang prinsip selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mutu pelayanan yang baik, kualitas kebersihan setiap outletnya, dan harga terjangkau yang dapat dinikmati oleh semua kalangan," ujar Indah melalui keterangan tertulis, Kamis (21/10/2021).

Dengan interior yang Instagramable dengan konsep minimalis dipadu dengan ornamen batu bata merah klasik ciri khas Bebek Kaleyo membuat pelanggan betah berlama-lama menghabiskan waktunya di Bebek Kaleyo.

Menu andalan restoran ini adalah bebek muda goreng kremes 1/2 ekor ditambah kriuk-nya kulit bebek crispy yang menjadi menu baru favorit.

Dalam masa pandemi ini, Bebek Kaleyo juga menerapkan berbagai protokol kesehatan seperti pengecekan suhu badan, menyediakan tempat cuci tangan di depan area pintu masuk,pembatasan kapasitas pengunjung di outlet, serta higienitas yang diterapkan oleh para karyawannya dengan memakai face shield, menggunakan masker, serta memakai sarung tangan saat menyiapkan makanan.

BACA JUGA Bebek Kaleyo Buka Layanan Pesan Online

Berbeda dengan restoran lainnya, Bebek Kaleyo sengaja tutup pada hari minggu, hal ini dikarenakan pihak manajemen ingin memberikan waktu luang pada para karyawannya yang bisa dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga.

"Nah, Bagi teman-teman yang ingin datang ke Grand Opening Bebek Kaleyo Jatiasih bisa menikmati program diskon grand opening sampai dengan 100% dengan cara datang di acara Grand Opening Bebek Kaleyo Jatiasih," tambah Indah.

Pesan makan sepuasnya di Bebek Kaleyo (dine in atau take away), kemudian dapatkan kupon diskon di kasir dengan fish bowl secara random. Potongan diskon sampai dengan 100% tanpa minimal pembelanjaan, dan promo ini berlaku untuk dine in serta takeaway.

Pelanggan juga bisa mendapatkan berbagai hadiah menarik dari kuis mingguan Bebek Kaleyo di mana informasi lebih lanjut bisa dilihat pada Instagram @bebekkaleyo76.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com