Program Ini Tawarkan Diskon 80% untuk Liburan ke Bali dan Yogyakarta

Selasa, 26 Oktober 2021 | 16:13 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai upaya meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk melakukan perjalanan dan berwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf) telah memberikan sinyal positif terhadap dibukanya sektor pariwisata di kawasan yang termasuk dalam kategori zona hijau atau daerah yang tercatat tidak ada peningkatan penambahan kasus baru.

Adapun beberapa destinasi wisata yang termasuk ke dalam zona hijau mencakup Bali (Sanur, Ubud, dan Nusa Dua) serta Yogyakarta (Merapi Park dan Candi Ratu Boko).

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, termasuk di sektor pariwisata, khususnya untuk destinasi yang termasuk dalam kategori aman atau zona hijau, Traveloka sebagai lifestyle superapp di Asia Tenggara memperkenalkan program Traveloka Pay Day untuk wilayah zona hijau.

Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf, Henky Manurung mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor terpenting dalam menopang perekonomian Indonesia.

Untuk itu, kata Henky, diperlukan partisipasi dari berbagai pihak untuk dapat meningkatkan kembali devisa sektor pariwisata Indonesia yang anjlok akibat pandemi covid-19.

"Salah satunya, dengan mendorong pariwisata domestik melalui berbagai upaya, seperti program promosi Traveloka Pay Day untuk wilayah zona hijau. Kami mengapresiasi upaya Traveloka untuk berperan aktif dalam pemulihan sektor pariwisata tanah air," ujar Henky dalam keterangan pers, Selasa (26/10/2021).

VP of Marketing Transport and Financial Services Traveloka Andhini Putri mengatakan, Traveloka mendukung upaya pemerintah dalam menggenjot kembali sektor pariwisata domestik.

Terlebih, adanya beberapa wilayah yang sudah berhasil menjadi kategori zona hijau, mulai terlihat adanya peningkatan permintaan konsumen terhadap wilayah-wilayah tersebut, yang tentunya menjadi sinyal positif untuk pemulihan sektor pariwisata.

"Kami berharap program pay day untuk wilayah zona hijau ini dapat membawa angin segar bagi sejumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut, sehingga memberikan dampak positif bagi pemulihan ekonomi di sektor pariwisata tanah air," kata Andhini.

Andhini menambahkan, berlangsung mulai dari 25 Oktober hingga 5 November 2021, program Pay Day untuk zona hijau menawarkan potongan harga spesial hingga 80% untuk ragam produk Traveloka mulai dari transportasi, akomodasi, dan Xperience di wilayah Bali dan Yogyakarta.

Program ini juga sejalan dengan prinsip safe travel yang lebih ketat, merujuk pada peraturan pemerintah yang mewajibkan wisatawan ke wilayah Bali dan Yogyakarta untuk memiliki sertifikat vaksinasi dosis pertama dan kedua serta tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.

"Menyambut kebijakan terbaru untuk perjalanan domestik, khususnya tujuan Bali danYogyakarta, Traveloka para mitra juga menyediakan potongan harga melalui kupon hingga 20% untuk tes PCR yang tersedia di Traveloka Xperience. Selain itu, Traveloka juga bekerja sama dengan beberapa mitra maskapai untuk menghadirkan penawaran harga spesial untuk tes PCR yang dapat langsung dinikmati setiap pembelian tiket pesawat di maskapai-maskapai tersebut," pungkas Andhini.

