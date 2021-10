Adaptasi dan Digitalisasi Akan Pacu Pemulihan Pariwisata

Selasa, 26 Oktober 2021 | 21:16 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bertahap mulai membuka destinasi wisata di beberapa wilayah dengan mengedepankan protokol kesehatan. Untuk menangkap peluang ini, pelaku usaha pariwisata harus beradaptasi dan inovasi dengan menawarkan paket wisata terdigitalisasi yang mengintegrasikan pariwisata berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan kearifan lokal. Demikian rangkuman WeWo webinar series Pemulihan Ekonomi Nasional bertajuk "Peluang Kebangkitan Pariwisata Nasional" yang diselenggarakan pada Selasa (26/10/2021).

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, mengatakan pemerintah merespons dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap pariwisata seiring perubahan paragdima pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan dan, inklusif. “Pengembangan pariwisata domestik yang lebih resilien, kita melihat di tahun 2019 sebelum pandemi ini tercatat wisatawan domestik melakukan 282,93 juta perjalanan dengan total pengeluaran senilai Rp 307,35 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan wisatawan mancengara yang tercatat senilai Rp 280 triliun dengan jumlah 16,11 juta turis asing," tutur Angela di Jakarta, Selasa (26/10/2021).

Data ini memandu pemerintah dan seluruh ekosistem pariwisata untuk mengimplementasikan strategi pengembangan pariwisata domestik. Untuk mencapai ini, Kemenparekraf meningkatkan kualitas ekosistem pariwisata yang mencakup destinasi wisata, SDM, tata kelola serta manajemen, pengembangan wisata berbasis ekonomi kreatif, kearifan lokal, dan UMKM serta pengembangan ekosistem pariwisata digital. "Seluruh pelaku pariwisata perlu melihat peluang digitalisasi, mulai penggunaan teknologi untuk efisiensi, mempermudah akses dan peningkatan kualitas layanan kepada wisatawan," ujar Angela.

Pelaksana Tugas (Plt) Koordinator Strategi dan Komunikasi Direktorat Minat Wisata Khusus Kemenparekraf, Betsy Dian Astri mengatakan pemulihan industri pariwisata adalah memberikan insentif paket wisata, melaksanakan MICE (meeting, incentive, convention, exhibition) pemerintah, travel bubble, pemulihan lapangan kerja parekraf, penerapan CHSE, hibah pemulihan dunia usaha, penyelesaian pembangunan lima destinasi wisata superprioritas, revitalisasi Bali dan destinasi unggulan lainnya (Batam-Bintan, Bandung, dan Banyuwangi). "Kemudian, memperluas pasar wisata dengan mengembangkan tourism hub, niche tourism package, penataan destinasi dan desa wisata serta memperkuat infrastruktur pariwisata ekonomi kreatif," kata dia.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua IV Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA), Eddy Sunyoto, mengusulkan pemerintah dan para pemangku kepentingan berdiskusi lebih lanjut untuk merumuskan pola perjalanan wisata (travel pattern) yang terbaru yang sesuai dengan destinasi wisata. “Travel pattern akan memandu perubahan dan gaya berwisata, kami optimisis peluang kebangkitan pariwisata nasional itu terbuka lebar yang ditunjang regulasi yang adaptif di kondisi pandemi,” sebut Eddy.

Anggota ASITA sebanyak 7.000 anggota dan terdampak lantaran roda bisnis terhenti. Untuk itu, ASITA menyampaikan usulan agar dunia pariwisata nasional kembali atraktif. "Permohonan kami kepada pemerintah adalah menyederhanakan prosedur kepada wisatawan dari 19 negara yang dizinkan memasuki Indonesia sehingga mereka nyaman sepert sebelum pandemi," kata Eddy.

Pola berplesiran di masa pandemi ini diyakini tidak lagi bersifat masal atau mass tourism tetapi lebih pada kustomisasi wisata (costumize tourism) atau wisata yang lebih personal lantaran wisatawan mengutamakan faktor kesehatan di sela-sela masa berplesiran di destinasi wisata.

Christian Rahadiansyah, pengamat dan penggiat pariwisata menyebutkan tren pengelola tempat wisata menghadirkan wellness tourism atau wisata kebugaran, sustainable travel, dan escapism. ”Tren wellness tourism meningkat sebelum pandemi dan diprediksi trennya meningkat. Pasar wellness tourism global bernilai US$ 801 miliar di 2020, dan diprediksi mencapai US$ 1,59 triliun di 2030," ujar Christian yang mengutip data ini dari Allied Market Research.

