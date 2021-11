Y.O.U Beauty Hadirkan Produk Kecantikan Cegah Penuaan

Rabu, 3 November 2021 | 20:10 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Y.O.U Golden Age Serum produksi Y.O.U Beauty. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Berangkat dari tagline Your Timeless Youth, Y.O.U Beauty melalui produk perawatan Y.O.U Golden Age Serum telah sukses mendapatkan tempat di hati para konsumennya. Hadir sejak Januari 2020, hari ini Y.O.U Golden Age Serum dinobatkan menjadi produk favorit serum anti-aging di Indonesia menurut hasil survei dari Home Tester Club.

"Kami bangga dan sangat senang dengan salah satu produk unggulan kami Y.O.U Golden Age Serum yang telah dipercaya masyarakat Indonesia sebagai produk favorit serum anti-aging di Indonesia. Tidak hanya itu, di akhir tahun 2020 Y.O.U Golden Age Serum juga menjadi trending topic di salah satu platform media sosial untuk campaign 'Serum Pilihanku' sehingga lebih dari 10.000 orang ikut merayakannya. Hal ini membuktikan semakin meningkatnya kepercayaan dan antusiasme untuk Y.O.U Beauty, di tengah ramainya brand beauty yang bermunculan di Tanah Air," ungkap Brand Marketing Director Y.O.U Beauty, Ayu Anastasya dalam keterangan persnya, Rabu (3/11/2021).

BACA JUGA Terapi Laser Masih Primadona Perawatan Kulit di Indonesia

Ditambahkan Ayu, selama ini produk Y.O.U Beauty yang dipasarkan berasal dari ekstrak buah delima yang bekerja untuk menjaga keseimbangan minyak dan air dalam kulit.

"Kami yakin, wanita muda khususnya yang berumur awal 20-an, saat ini sudah semakin memperhatikan kesehatan kulit wajah dan mengerti cara menghindari reisiko masalah kulit wajah yang beragam, salah satunya penuaan dini. Harapannya, Y.O.U terus berkomitmen dalam menciptakan produk-produk perawatan kulit terbaik sehingga dapat mendukung serta mendampingi wanita Indonesia untuk menonjolkan kecantikan luar dan dalam yang sesungguhnya," tambah Ayu.

BACA JUGA Manfaat Perawatan Rambut untuk Perempuan Berhijab

Y.O.U Beauty juga kini bisa didapatkan dengan harga terjangkau dan bisa ditemui di beberapa apotek dan toko kecantikan yang ada di Indonesia.

"Kita juga kini juga memanfaatkan beberapa platform digital seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan beragam platform digital yang ada. Ini sebagai upaya kita untuk terus membuat wanita Indonesia tetap percaya diri," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com