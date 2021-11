Lounge in the Sky: Pengalaman Kuliner di Langit Hadir di Jakarta

Kamis, 4 November 2021 | 21:00 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

(ki-ka) Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Gumilar Ekalaya, Manajer Operasional dari Boca Rica Jakarta Jan Hendrik Loe, Presiden Direktur dari Humpuss Land Darma Mangkuluhur Hutomo dan Founder serta CEO dari Dits Asia Arvin Randhawa berfoto bersama pada acara Konferensi Pers Pre-launch Lounge In The Sky pada Kamis 4 November 2021 di Boca Rica Tapas Bar & Lounge. (Foto: Handout)

Jakarta, Beritasatu.com - Sejalan dengan visi untuk menjadi pusat lifestyleyang menghadirkan atraksi dan daya tarik global, Mangkuluhur City bekerja sama dengan Dits Asia akan meluncurkan restoran eksotis Lounge in the Sky Indonesia pada bulan Januari 2022 mendatang.

Dengan menjanjikan pemandangan indah 360° langit-langit Ibu Kota Jakarta serta Semanggi Butterfly, platform restoran melayang ini akan mengakomodasi hingga 32 orang tamu. Para tamu pada saat bersamaan yang akan menikmati hidangan four course meal yang dihidangkan Boca Rica Tapas Bar & Lounge selama satu jam.

Atraksi dan pengalaman yang telah mendunia dan telah mendapatkan berbagai penghargaan secara internasional ini bertujuan untuk menawarkan konsep yang belum pernah ada sebelumnya baik di industri kuliner dan pariwisata di Indonesia yang perlahan kian pulih dari hantaman pandemi. Untuk memastikan jarak sosial antara tamu, tamu yang melakukan reservasi akan mendapatkan meja pribadi.

Lounge in the Sky mulai beroperasi pada bulan Mei 2006 di Brussels, Belgia, pengalaman berkuliner unik ini telah dengan berhasil membawa para tamu beserta dengan platform dan para staf ke udara lebih dari 10.000 kali penyajian di lebih dari 60 kota di seluruh dunia.

Lounge in the Sky Indonesia mengedepankan dan menggunakan standar keselamatan yang sangat tinggi. Selama di atas, tamu akan menggunakan sabuk pengaman, dan para staf yang mendampingi juga dilengkapi dengan tali pengaman yang akan menjaga keamanan dan keselamatan mereka saat di udara. Petugas pengawas keselamatan akan memberikan penyuluhan mengenai regulasi keselamatan kepada para tamu sebelum platform dinaikkan dan akan senantiasa berkomunikasi dengan operator juga staf di darat.

Hal ini telah disetujui oleh TÜV SÜD; sebuah organisasi internasional yang berasal dari Jerman, yang memvalidasi keselamatan dari segala macam produk demi melindungi baik manusia maupun lingkungan dari bahaya. Sebuah telescopic boom crane seberat 300 ton asal Eropa akan digunakan untuk operasional Lounge in the Sky Indonesia di Jakarta.

“Saya sangat senang dan bersemangat untuk mengumumkan bahwa Lounge in the Sky akan hadir di Jakarta. Mangkuluhur City dan Dits Asia akan berkolaborasi bersama untuk mendatangkan pengalaman berkuliner ini dengan tujuan untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata lokal dan internasional,” ucap Darma Mangkuluhur Hutomo; Presiden Direktur dari Humpuss Land pada konferensi pers, Kamis (4/11/2021).

“Kami sangat bersemangat untuk akhirnya meluncurkan Lounge In The Sky di Indonesia, dan ini akan menjadi Lounge In The Sky yang ketiga di dunia. Jakarta adalah kota penuh semangat dan energi. Kita semua butuh sebuah perayaan dan melakukan sesuatu yang menyenangkan setelah hampir 2 tahun berada di rumah saja. Di mana lagi tempat yang lebih baik untuk melakukannya selain di langit?” ujar Arvin Randahwa, Founder dan CEO dari Dits Asia.

BACA JUGA 10.131 Hotel dan Restoran Sudah Implementasi PeduliLindungi

Ditemui pada kesempatan yang sama, Gumilar Ekalaya selaku Sekretaris Dinas Parisiwata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan dukungan dan apresiasi atas hadirnya Lounge In The Sky Indonesia guna mendorong pemulihan industri pariwisata, khususnya di Jakarta. "Kita tidak bisa memungkiri bahwa kondisi pandemi telah memberikan dampak signifikan bagi sektor pariwisata, di mana terjadi penurunan pendapatan asli daerah hingga 70%. Oleh karena itu, kami berharap Lounge In The Sky Indonesia bisa memberikan sinyal positif guna meningkatkan kunjungan wisata di Jakarta."

Pada hari konferensi pers, sebanyak lebih dari 5.000 tamu telah masuk dalam waiting list Lounge in the Sky Indonesia telah. Reservasi akan dibuka untuk umum pada pukul 12.00 WIB, Jumat (5/11/2021).

Beroperasi dengan sistem reservasi online, tamu dapat mendaftar via situs www.lits.asia untuk dapat merasakan sensasi yang telah memperoleh pengakuan dari CNN dan Forbes sebagai salah satu dari “Top 10 Most Extravagant Meals” di dunia dimulai dari Rp 1,6 juta untuk kelas Standard, Rp 2,2 juta untuk kelas Business, dan Rp 3,7 juta untuk First Class. Akan ada 2 sesi setiap hari kerja, dan 3 sesi pada akhir pekan, dengan durasi 60 menit. Untuk info dan reservasi, silakan kunjungi www.lits.asia .

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com