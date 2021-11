Mobile Showroom Kohler Indonesia Pamerkan Produk Unggulan

Minggu, 7 November 2021 | 10:52 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Kohler Co menghadirkan konsep Mobile Showroom pertamanya di Indonesia dengan debut perdana di Senayan City, Jakarta Selatan pada 6-7 November 2021. (Foto: Kohler Co)

Jakarta, Beritasatu.com- Kohler Co menghadirkan konsep Mobile Showroom pertamanya di Indonesia dengan produk-produk unggulan di Senayan City, Jakarta Selatan pada 6-7 November 2021. Kohler Mobile Showroom juga akan hadir di beberapa pusat perbelanjaan serta lokasi-lokasi lainnya di Jakarta dan sekitarnya.

Mobile Showroom ini bertujuan untuk menggugah keingintahuan publik terhadap produk-produk unggulan Kohler, sekaligus memberikan sentuhan edukatif sebagai pencerminan inovasi, desain, dan kualitas produk yang terdepan dari Kohler. Sesuai jadwal, Mobile Showroom akan berada sejumlah tempat yakni : di Grand Indonesia (9-14 Nov); Area parkir SCBD Lot 8 (16-21 Nov); Area parkir Pantjoran PIK (23-28 Nov) dan Summarecon Mall Serpong (30 Nov-5 Des).

Adam Quek, General Manager of Kohler Indonesia, Kitchen and Bath mengatakan, seiring dengan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat yang semakin dilonggarkan, publik semakin antusias untuk menyambut era new normal dan mulai melakukan kegiatan rutinnya, seperti pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli kebutuhan sehari-hari ataupun untuk berkumpul bersama teman dan keluarga.

“Kohler ingin menjadi bagian dari momen yang sangat optimis ini dan juga membagikan pengalaman produk-produk unggulan kami melalui mobile showroom ini sehingga lebih dekat lagi dengan publik dan konsumen kami,” ujarnya.

Beberapa produk unggulan yang dihadirkan di mobile showroom ini merefleksikan inovasi dan desain terdepan Kohler, sekaligus menampilkan kualitas produk-produk yang dihasilkan. Pengunjung dapat merasakan langsung pengalaman produk-produk Kohler seperti: moxie handshower dan wireless speaker.

Moxie hadir untuk melengkapi rangkaian produk Smart Home Kohler. Speaker dirancang dengan fitur hands-free yang superior, Bluetooth, hingga smart speaker berteknologi voice assistant dari Amazon Alexa. Speaker audio canggih yang dapat digunakan saat mandi siap memanjakan pengguna dengan kesempurnaan desain, bentuk yang modern serta teknologi yang unggul.

Tak hanya itu, speaker ini juga dilengkapi dengan kualitas audio berkelas rancangan perusahaan speaker ternama dunia yakni Harman Kardon. Moxie hadir untuk mengubah pengalaman mandi yang membosankan menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan, dan hadir dengan dua pilihan warna yaitu chrome dan matt black.

Kohler juga memamerkan wastafel Kohler Rivlet memadukan kran air yang tinggi, pembasuh kaki, dan tempat penyimpanan yang menyatu dalam desain yang istimewa sehingga mampu untuk memenuhi rutinitas membasuh dan membersihkan tubuh. Bahan wastafel terbuat dari material tahan air yang terbukti tahan lama.

Wastafel ini juga memiliki fungsi ganda dengan dimensi yang lebar untuk proses basuh yang nyaman. Unit ini juga mempunyai panel khusus di bagian bawah yang ketika dibuka akan muncul pijakan kaki yang dapat mengurangi posisi membungkuk yang tidak nyaman untuk mencuci kaki, sehingga pengalaman yang dirasakan akan menjadi lebih nyaman dan aman.

Rivlet yang telah memenangkan penghargaan iF Design bathroom cabinet award 2021 didesain secara ergonomis dan estetik untuk menyesuaikan dengan desain kamar mandi yang modern sehingga mempertajam keunggulan utilitas dan higienitas, namun tetap mempertahankan gaya dan kemewahan.

Quek menambahkan mobile showroom ini merupakan yang pertama ditujukan khusus untuk pasar Indonesia, dan dimaksudkan untuk memberikan pengalaman produk yang berbeda sekaligus memberikan konsumen teknologi serta inovasi terkini di pasar produk kamar mandi dan dapur.

“Kohler sebagai pemain terdepan di industri ini memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi kepada publik bagaimana produk kamar mandi dan dapur harus menjadi bagian yang terpenting di satu tempat tinggal. Aspek higienitas, estetik, desain, dan fungsi sebaiknya dipadukan dengan sempurna dengan gaya hidup kita,” tambah Adam Quek.

Sumber: BeritaSatu.com