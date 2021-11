Tip Singkat Wajah Terlihat Berubah saat Kembali ke Kantor

Selasa, 9 November 2021 | 18:17 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Y.O.U Biomecera Advanced Booster Serum produk Y.O.U Beauty. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 mengharuskan beragam aktivitas dilakukan di rumah untuk menghindari makin tingginya angka penularan akibat virus tersebut. Belakangan, aktivitas perkantoran mulai berangsur normal yang mengharuskan kita kembali ke kantor untuk menjalani rutinitas seperti sediakala.

Namun work from home memberikan banyak perubahan salah satunya pada perubahan pada kulit wajah, seperti kerutan mata, wajah yang tidak segar, jerawat, bahkan yang terburuknya adalah breakout.

Y.O.U Beauty merangkum beberapa tip untuk meningkatkan penampilan agar tampil eye catching saat kembali beraktivitas di kantor agar tetap terlihat menarik seperti sediakala.

"Permasalahan kulit wajah yang timbul, seperti jerawat meradang, kusam, kulit kemerahan, penuaan dini, dan kering bisa disebabkan oleh rusaknya skin barrier atau lapisan kulit terluar yang bertugas untuk melindungi kulit kita," tuturnya Brand Marketing Director Y.O.U Beauty, Ayu Anastasya dalam keterangannya, Selasa (9/11/2021).

"Oleh sebab itu, kita harus memaksimalkan perawatan kulit wajah dengan menggunakan Y.O.U Biomecera Advanced Booster Serum untuk mencegah terjadinya permasalah kulit akibat skin barrier yang melemah, rusak, dan dehidrasi dengan cara merangsang aktivasi kulit bioteknologi, " Ayu menuturkan.

Ditambahkannya, riasan yang berbeda untuk pergi ke kantor juga perlu diaplikasikan.

"Misalnya biasanya kamu menggunakan natural makeup, pilihan makeup bold look bisa menjadi alternatif untuk memberikan kesan yang berbeda dalam keseharian kamu. Untuk mendapatkan bold makeup look yang sempurna, kamu membutuhkan complexion yang dapat menyamarkan kekurangan pada wajah seperti Y.O.U 24h Noutriwear+ Velvet Liquid Foundation, aplikasikan dengan menggunakan delicate brush dari GlamFix atau fabulous beauty sponge dari GlamFix untuk hasil medium to coverage, dan gunakan jari untuk mendapatkan hasil lebih natural," lanjutnya.

Selain makeup yang sempurna, jangan lupa maksimalkan perawatan kulit wajah dengan skincare yang tepat. Kombinasi keduanya akan membuat kulit tetap terjaga dan paripurna.

