Fit Hub Hadirkan Pusat Kebugaran Premium dengan Harga Terjangkau

Rabu, 10 November 2021 | 16:00 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Olahraga merupakan salah satu kunci agar metabolisme tubuh tetap terjaga sehingga mampu melawan serangan virus. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan masyarakat untuk tetap aktif selama pandemi covid-19 dengan berolahraga secara rutin minimal 150 menit atau 2,5 jam setiap minggu.

Namun, berbagai keterbatasan kerap membuat masyarakat enggan berolahraga, seperti fasilitas olahraga yang kurang memadai hingga harga keanggotaan sarana olahraga yang terlampau mahal.

"Memahami kebutuhan tersebut, Fit Hub menghadirkan fasilitas pusat kebugaran atau gym premium dengan harga terjangkau untuk semua orang, termasuk masyarakat yang baru ingin memulai rutinitas olahraga," ujar Business Expansion Manager Fit Hub Indonesia, Sheren Octa dalam keterangan pers, Rabu (10/11/2021).

BACA JUGA Pusat Kebugaran Diizinkan Buka, Penonton Bioskop Boleh Makan

Sheren menjelaskan, dengan biaya keanggotaan mulai dari Rp 249.000 per bulan, Fit Hub memberikan value for money yang tidak diberikan gym lain. Anggota atau member dapat mengakses 15 lokasi gym Fit Hub yang ada di 5 kota.

"Member dapat menikmati berbagai fasilitas gym premium, peralatan weight training yang lengkap, variasi kelas workout seperti zumba, yoga, pound fit, cycling, dan berbagai kelas lainnya. Lebih lagi, Fit Hub juga menyediakan program personal trainer untuk rangkaian olahraga yang lebih optimal," jelasnya.

BACA JUGA Ini Tip Aman dari Penularan Covid-19 di Pusat Kebugaran

Guna memastikan kenyamanan dan keselamatan seluruh anggota, terutama di masa pandemi, Fit Hub tentunya juga mengedepankan protokol kesehatan dengan standar tinggi, seperti penyemprotan disinfektan rutin, penerapan physical distancing, dan cleaning service yang selalu membersihkan semua peralatan sebelum dan sesudah digunakan.

"Aktif secara fisik merupakan salah satu kunci untuk memerangi pandemi yang sedang melanda dunia saat ini. Dengan beragam kelas yang bervariasi, fasilitas gym premium, dan harga keanggotaan yang lebih terjangkau, Fit Hub ingin menjadikan olahraga sebagai gaya hidup untuk seluruh lapisan masyarakat agar lebih sehat secara fisik maupun mental," tandas Sheren.

Ekspansi Pasar

Setelah sukses dengan enam gym di Jakarta, Fit Hub berkomitmen untuk terus melakukan ekspansi ke berbagai kota besar di Indonesia guna menanggapi tingginya minat masyarakat akan fasilitas pusat kebugaran premium yang terjangkau.

Akhir Oktober lalu, Fit Hub meresmikan cabang gym pertamanya di luar Jakarta yaitu Surabaya, yang akan disusul dengan pembukaan gym selanjutnya di Bandung, Makassar, dan Manado. "Bisa dipastikan Fit Hub akan hadir di 5 kota di Indonesia pada akhir tahun 2021," kata Sheren.

BACA JUGA Bisnis Pusat Kebugaran Tumbuh Subur di Surabaya

Sheren menambahkan, Fit Hub juga membuka peluang bisnis melalui program kemitraan dengan konsep investor pasif. Semua perencanaan dan pengelolaan akan dilakukan oleh Fit Hub dengan koordinasi bersama mitra, mulai dari pencarian lokasi, SDM, hingga pengelolaan operasional.

Mitra dapat mencapai titik balik modal atau break-even point dengan waktu yang relatif singkat, yaitu di bawah 14 bulan dengan keuntungan bersih untuk mitra mencapai Rp 95 juta per bulan.

"Kami terus memperluas penetrasi fasilitas gym premium Fit Hub ke berbagai kota di Indonesia. Bekerja sama dengan berbagai investor dengan sistem bisnis kemitraan, kami harap dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dan memacu semangat olahraga demi meningkatkan kualitas hidup, khususnya di tengah pandemi," pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com