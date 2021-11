Richard Muljadi dan Passion Jewelry Mendesain Berlian Terinspirasi Pelangi

Kamis, 11 November 2021 | 13:05 WIB

Oleh : Mardiana Makmun / MAR

JAKARTA, Beritasatu.com - Pengusaha Richard Muljadi & Shalvynne Chang berkolaborasi dengan Passion Jewelry meluncurkan koleksi perhiasan berlian Arcobaleno. Koleksi untuk pria dan wanita ini terinspirasi keindahan warna pelangi.

"Arcobaleno terinspirasi dari warna warni pelangi. Warnanya bergradasi, didesain sangat teliti, sangat detail. Konsepnya dibuat unisex sehingga bisa dipakai perempuan atau laki-laki" kata Airyn Tanu selaku COO Passion Jewelry baru-baru ini.

Richard Muljadi, kata Airyn adalah pelanggan terbaik di Passion Prive. Hubungan erat selama ini membuat keduanya sepakai mendesain koleksi Arcobaleno yang dapat dipakai pria dan wanita. Richard pun menjelaskan filosofi dari perhiasan ini.

"Ini kita kan lagi pandemi Covid, banyak orang kena penyakit ini. Kita mesti lihat rainbow after strom there's always rainbow, jadi itu konsepnya happy," ungkap Richard Muljadi, cucu kongkomerat Kartini Muljadi.

"Ya ada harapan di setiap masalah," sambung Airyn Tanu.

Menurut Richard Muljadi, proses pembuatannya memakan waktu lama karena susahnya mencari batu dengan gradasi warna seperti yang diinginkannya.

"Prosesnya cukup lama karena untuk mendapatkan gemstone batu gradasi warnanya nggak gampang. Ukurannya juga nggak gampang, desainnya juga nggak gampang. Jadi prosesnya cukup lama, kita juga nggak berani rilis sampai selesai tahap sempurna, tahap terakhir," jelas Richard.

Harga koleksi Arcobaleno ini dibanderol untuk gelang laki-laki Rp160an juta dan perempuan Rp150an juta. Sedangkan cincin laki-laki Rp60an juta dan perempuan Rp50an juta.

"Semoga kolaborasi ini sukses, ke depannya kita bisa kreatif lagi," tutup Richard Muljadi.

Sumber: BeritaSatu.com