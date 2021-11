MRAT Jadi Official Make Up & Hijab Do Embracing JMFW 2021

Rabu, 17 November 2021 | 11:21 WIB

Oleh : JNS

Mustika Ratu menjadi Official Make Up and Hair Do Partner untuk penyelenggaraan Embracing Jakarta Muslim Fahion Week (JMFW) yang akan diselenggarakan di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 18 November 2021. (Foto: Dok. MRAT)

Jakarta, Beritasatu.com - Tahun ini, Indonesia menyelenggarakan Embracing Jakarta Muslim Fahion Week (JMFW) pertama yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) guna meningkatkan nilai ekspor dari sektor industri fashion. Acara ini akan digelar di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Untuk mendukung pagelaran Embracing JMFW 2021, Komite JMFW telah memilih kosmetik ternama Mustika Ratu (MRAT) sebagai Official Make Up & Hijab Do Partner.

“Mustika Ratu (MRAT) sebagai pioneer dan produsen kosmetik halal merasa bangga dapat berpartisipasi sebagai Official Make Up dan Hijab Do JMFW 2021. Apalagi JMFW merupakan pagelaran fashion muslim terbesar di Indonesia yang akan menjadi kiblat fashion muslim di dunia,” ujar Direktur MRAT Kusuma Ida Anjani dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (17/11/2021).

MRAT berkomitmen untuk menampilkan kecantikan yang paripurna, aman dan halal dengan menyediakan perawatan kecantikan luar dan dalam untuk penampilan perempuan Indonesia untuk berani mengekspresikan kecantikan Indonesia yang beragam.

“Kerja sama ini membuktikan komitmen dan konsistensi MRAT untuk terus mendukung industri mode yang erat kaitannya dengan industri kecantikan. Oleh karenanya, JMFW 2021 menjadi wadah untuk menegaskan identitas kami sebagai icon brand makeup yang mendukung kecantikan paripurna khas perempuan Indonesia,” ujar Kusuma Anjani.

Untuk mendukung Pagelaran Embracing JMFW, MRAT telah menyiapkan rangkaian produk Beauty Queen Series, makeup with skincare benefit dan memberikan banyak manfaat untuk kulit. Beauty Queen menghadirkan Gorgeous Glow Series yang terdiri dari primer, cushion dan highlighter.

Pilihan warnanya sangat sesuai diaplikasikan ke para model yang beragam warna kulitnya. Selain itu, Gorgeous Glow ini membuat wajah terlihat lebih glowing dan flawless.

“Kami juga menampilkan Make Up Artist (MUA) terbaik untuk mendukung keseluruhan tampilan para model yang diinginkan oleh desainer dalam menunjang karya mereka," ungkap Reza Dien Novita selaku Chief Marketing Officer MRAT.

"Selain itu, seluruh model, panitia dan tamu undangan juga merasakan Jamu Ready to Drink (RTD), minuman kesehatan berkhasiat yang rasanya yang segar dan nikmat, juga dapat meningkatkan stamina tubuh dan kesehatan juga memiliki seri paket Imun Booster yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah virus," imbuhnya.

Reza menambahkan, “MRAT bersama Yayasan Puteri Indonesia juga melibatkan Puteri Indonesia sebagai KOL di sosial media guna mempromosikan dan mendukung suksesnya pagelaran JMFW 2021 tahun ini.

JMFW untuk Dukung Pasar Fashion Muslim Indonesia

Menurut Mendag Muhammad Lutfi, Kemendag memiliki tugas untuk menyatukan para pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, industri, akademisi, asosiasi, hingga desainer agar dapat berkolaborasi untuk mengukuhkan kekuatan pasar fashion muslim Indonesia.

“Kami ingin mengumpulkan semua pemangku kepentingan dalam satu naungan ekosistem, sehingga Indonesia memiliki daya tawar yang lebih baik dalam hal ekspor,” ungkap Mendag Lutfi.

The State of Global Islamic Economic menyatakan, konsumsi industri fashion muslim di Indonesia mencapai US$ 21 miliar dan pertumbuhan rata-rata 18,2 persen per tahun. Hal ini menjadikan pasar fashion muslim Indonesia sebagai yang terbesar kelima di dunia setelah Iran, Turki, Arab Saudi dan Pakistan.

Hal ini memperlihatkan kalau Indonesia memiliki peran penting sebagai konsumen fashion muslim dan punya prospek yang besar dalam mendominasi distribusi produk fashion muslim secara global.

“Pagelaran Embracing JMFW bertujuan untuk membesarkan usaha disektor fashion muslim di tanah air dan diharapkan menjadi pagelaran fesyen muslim terbesar di Indonesia yang dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komite Promosi Fesyen Muslim Nasional Anne Patricia Sutanto.

Lebih lanjut, Anne menjelaskan bahwa Embracing JMFW juga ingin memfokuskan keberagaman Indonesia lewat balutan busana muslim dengan dengan merangkul (embracing) berbagai elemen seperti fashion institute, asosiasi kosmetika, asosiasi pertekstilan Indonesia dan berbagai designer untuk meningkatkan industri fashion dan ekosistemnya dari hulu sampai hilir.

"Termasuk di dalamnya adalah industri kencantikan yang mendukung fashion muslim Indonesia seperti kosmetik dalam negeri yang aman dan halal,” ujarnya.

Sumber: PR