Kemenkes Berikan Penghargaan kepada Restoran Hotel Four Season dan Aerofood ACS Indonesia

Rabu, 17 November 2021 | 16:53 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada Restoran Hotel Four Season dan PT Aerofood ACS Indonesia sebagai Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) terbaik dalam menerapkan protokol kesehatan. Selama masa pandemi Covid-19, kedua tempat usaha itu secara ketat menerapkan aturan dan berhasil melakukan inovasi dalam menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Penghargaan ini diberikan Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Kesehatan Lingkungan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-57. Adapun penghargaan ini dilakukan untuk mendorong kembali perekonomian Indonesia agar segera pulih.

Program TPP diadakan agar tempat-tempat usaha pangan itu bisa menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha lain. Program yang digulirkan sejak dua tahun lalu ini diikuti oleh 135 Tempat Pengolahan Pangan dari 10 Provinsi di Indonesia. Proses penilaian dilakukan bertahap mulai dari sosialisasi, bedah dokumen, verifikasi lapangan untuk membuktikan bahwa prokes sudah dilakukan serta melihat inovasi prokes yang sudah dikembangkan masing-masing tempat pengolahan pangan tersebut.

Kartini Rustandi, Plt Dirjen Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan mengatakan, tempat pengolahan pangan merupakan pintu masuk yang sangat penting bagi pencegahan penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu, pengolahan pangan perlu diperketat pengawasannya dalam rangka menjalankan prokes sejak hulu hingga ke hilir atau sejak dari dapur hingga siap di tangan konsumen.

“Diperlukan upaya kerja bersama di dalam unit tempat pengolahan pangan agar prokes bisa benar-benar dijalankan,” kata Kartini.

Ia berterimakasih karena TPP yang menerima penghargaan ini telah menjalankan prosedur kesehatan dengan semaksimal mungkin.

Penghargaan TPP terbagi menjadi bermacam kategori. Selain restoran di hotel, penghargaan juga diberikan kepada TPP jasa boga golongan A, B, dan C serta golongan Rumah Makan. Restoran di Four Season menerima penghargaan terbaik untuk kategori Restoran di Hotel diikuti oleh Swiss-Belhotel Jambi di urutan kedua dan Four Points by Sheraton kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Desiree Merlina, Director of Public Relations and Marketing Communications Four Seasons Hotel Jakarta, mengatakan, Four Seasons merasa terhormat karena memiliki visi yang sama untuk mengedepankan keamanan kesehatan karyawan serta tamu hotel.

“Berbagai standar keamanan kesehatan ditetapkan dengan tujuan mendukung pariwisata Indonesia,” kata Desiree.

Sementara itu PT Aerofood ACS menyabet seluruh posisi penghargaan TPP untuk kategori jasa boga golongan C. Aerofood adalah jasa katering yang melayani penerbangan di Indonesia. Posisi pertama penerima penghargaan diterima oleh Aerofood ACS unit Cengkareng, posisi kedua Aerofood ACS unit Denpasar dan posisi ketiga adalah Aerofood ACS unit Lombok.

Standar protokol kesehatan pengelolaan pangan di rumah sakit juga menjadi salah satu yang dinilai para juri. Instalasi Gizi RSUI Harapan Anda Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, berhasil meraih posisi pertama untuk Tempat Pengelolaan Pangan di rumah sakit.

